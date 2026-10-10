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Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario

El encuentro contará la presencia de intendentes, legisladores, secretarios de seguridad y especialistas para debatir cómo se reconfigura el rol de los municipios frente a nuevas demandas de convivencia, control urbano y prevención del delito

10 de octubre 2026 · 07:05hs
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Jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario.

Jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario.

En el marco del debate por la implementación de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, la Universidad del Gran Rosario (UGR) realizará, el próximo viernes 16 de octubre, la II Jornada en Seguridad Pública y Ciudadana, dedicada al análisis de la Autonomía Municipal y Seguridad Ciudadana. La actividad es gratuita y con inscripción previa.

El evento será en la sede Rosario de la UGR (Corrientes 1254), de 08.30 a 15. Allí, se reunirán intendentes, legisladores, secretarios de seguridad y especialistas para debatir cómo se reconfigurará el rol de los municipios frente a las nuevas demandas de convivencia, control urbano y prevención del delito. La apertura estará a cargo del secretario de Gobierno, Municipios y Comunas de Santa Fe, Horacio Ciancio.

El primer panel sobre cartas orgánicas y gobierno del futuro contará con las presentaciones confirmadas del intendente Pablo Javkin, la convencional constituyente Lionella Cattalini y el Intendente de Las Toscas, Iván Sánchez.

Durante el encuentro, se profundizará en ejes estratégicos para el desarrollo institucional de los gobiernos locales, tales como la redacción de las cartas orgánicas municipales y el diseño de modelos de gobernanza metropolitana integrados con tecnologías de smart cities e Inteligencia Artificial.

Asimismo, las mesas de debate analizarán el alcance de las nuevas competencias municipales en la prevención situacional de la violencia, el rol y despliegue de las guardias urbanas locales, la coordinación operativa con las fuerzas de seguridad provinciales y la implementación de experiencias comparadas que incluyen centros de monitoreo con analítica avanzada de video y patrullajes de convivencia urbana.

En los paneles sobre prevención y modelos de gestión participarán funcionarios de los Ministerios de Justicia y Seguridad de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires, junto al secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, el secretario de Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Luján de Cuyo (Mendoza), Darío Tello, y la intendenta de Paraná (Entre Ríos), Rosario Romero.

La actividad es abierta, gratuita y de formato híbrido: será presencial con cupos limitados y contará con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la UGR. Se entregarán certificados digitales de asistencia. Quienes deseen participar, deberán inscribirse a través de este enlace.

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