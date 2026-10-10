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Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

La Policía de Santa Fe encontró cocaína y marihuana durante un control de rutina en General Lagos. Ambas personas quedaron detenidas

10 de octubre 2026 · 10:35hs
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La Policía de Santa Fe detuvo a una joven de 26 años y a un hombre de 32 el viernes 9 de octubre de 2026 en General Lagos con dosis de cocaína y marihuana.

Foto: Policía de Santa Fe.

La Policía de Santa Fe detuvo a una joven de 26 años y a un hombre de 32 el viernes 9 de octubre de 2026 en General Lagos con dosis de cocaína y marihuana.
La Policía de Santa Fe detuvo a una joven de 26 años y a un hombre de 32 el viernes 9 de octubre de 2026 en General Lagos con dosis de cocaína y marihuana.

Foto: Policía de Santa Fe.

La Policía de Santa Fe detuvo a una joven de 26 años y a un hombre de 32 el viernes 9 de octubre de 2026 en General Lagos con dosis de cocaína y marihuana.
La Policía de Santa Fe detuvo a una joven de 26 años y a un hombre de 32 el viernes 9 de octubre de 2026 en General Lagos con dosis de cocaína y marihuana.

Foto: Policía de Santa Fe.

La Policía de Santa Fe detuvo a una joven de 26 años y a un hombre de 32 el viernes 9 de octubre de 2026 en General Lagos con dosis de cocaína y marihuana.

Dos personas quedaron detenidas este viernes a la noche por el secuestro de drogas durante un operativo en la ruta provincial 21. Lo llamativo del caso es que los agentes descubrieron las sustancias ilegales en General Lagos porque el conductor no tenía asegurado el vehículo en el que viajaban.

Franco O. fue detenido a unos 15 kilómetros de Rosario junto a la joven que lo acompañaba en una Fiat Fiorino. En total, llevaban 22 dosis de cocaína y marihuana escondidas a bordo del furgón.

De acuerdo al reporte oficial, la pareja fue interceptada de manera aleatoria en el cruce de la ruta 21 y Los Guayacanes. Inicialmente parecía que tenían todo en regla para reanudar el viaje, pero la falta de un documento obligatorio los expuso a una requisa y finalmente los demoraron.

Dos detenidos con droga en General Lagos

El personal del Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther y Alvear confirmó hacia las 22 que el vehículo no tenía pedido de secuestro, pero al conductor de 32 años le faltaba el seguro. Ante esta situación, llamaron a los agentes de tránsito de General Lagos para que se ocuparan de trasladar el utilitario al corralón.

Mientras se llevaba a cabo el procedimiento, los policías notaron que Florencia S. intentaba ocultar algo entre su ropa. En ese momento le pidieron que se bajara junto con el automovilista.

>> Leer más: Detienen a pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

A la hora de inspeccionar las prendas, las fuerzas de seguridad provinciales encontraron una bolsa con droga en un bolsillo de la campera de la joven de 26 años. Así dieron con 12 envoltorios de cocaína y diez de marihuana, además de un cigarrillo de esta última sustancia.

Finalmente, la furgoneta fue trasladada al corralón municipal de General Lagos. En tanto, las dos personas quedaron bajo arresto a la espera de la intervención de la Fiscalía Regional Segunda en jurisdicción de la subcomisaría 13ª.

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