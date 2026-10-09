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Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Será por un plazo de 60 días tras ser imputados este viernes en el Centro de Justicia Penal luego de que la fiscalía constate al menos 67 hechos concretos

9 de octubre 2026 · 19:21hs
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Los dueños de la agencia de autos Rosario Motorsport fueron imputados por estafas.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los dueños de la agencia de autos Rosario Motorsport fueron imputados por estafas.

El Centro de Justicia Penal fue escenario este viernes de la audiencia imputativa por estafas contra los dueños de la agencia de autos Rosario Motorsport, sobre quienes, además, dispusieron la prisión preventiva por el plazo de 60 días. Una mujer que fue mencionada por los denunciantes como otra de las interlocutoras de la firma también fue imputada pero seguirá el proceso en libertad, aunque con restricciones.

El fiscal que investiga la causa, Ivan Enríquez, le atribuyó a Juan Gabriel A. y a Eduardo E., junto a la hermana de este último, Noelia E., el delito de estafas reiteradas en carácter de coautores. Esta última fue mencionada por los denunciantes como otra de las interlocutoras que participaba en las negociaciones para cambiar coches usados o adquirir unidades cero kilómetro.

Por ello, solicitó la prisión preventiva por 60 días para los dos dueños, requisito al que dio lugar la jueza de primera instancia María de los Ángeles Granato. En tanto, la mujer seguirá el proceso en libertad, pero con restricciones.

Argumentos de la fiscalía

La fiscalía pudo determinar 67 hechos concretos de estafas con la compra y venta de autos.

En concreto, le atribuyeron a los tres imputados, junto a otras personas y mediante el uso de la persona jurídica denominada “Rosario Motorsport SAS”, usar engaños y abusar de la confianza (como modalidad de estafa) de varias personas que en la comercialización de vehículos dispusieron patrimonialmente de sus bienes, situación que terminó perjudicándolos con perjuicio a dicho patrimonio.

"El engaño o abuso de confianza consistió en la recepción de vehículos (en consignación o como forma de pago por otro), o de dinero en pesos o dólares, a cambio de vehículos usados o 0 kilómetro, con conocimiento y decisión de que el dinero producido de la venta de vehículos no iba a ser entregado nunca a las víctimas", indicaron desde la fiscalía. Y sumaron: "Para lograr que dichas víctimas entregaran sus vehículos o dinero, ofrecían precios o facilidades de pago supuestamente accesibles, todo bajo un trato personal con las víctimas, a fin de aparentar garantía de conclusión favorable de la operación".

Qué denuncias hay contra la agencia de autos

La agencia Rosario Motorsport quedó bajo la lupa judicial el 27 de agosto pasado cuando trascendieron una serie de denuncias penales por estafas. En su momento, el abogado Santiago Barbarch, quien representa a un grupo de damnificados, había señalado que hay más de cien personas que no recibieron los vehículos en la agencia de la zona sur.

El letrado anunció que la empresa pidió la convocatoria al concurso preventivo de acreedores frente a una situación complicada. "Hace varios meses que venían con atrasos", comentó sobre el denominador común de los reclamos en el local ubicado sobre avenida San Martín al 2600.

El representante de los clientes de la agencia aclaró que las demoras son generales y no se limitan a un modelo en particular. Pero el inconveniente principal es que la mayoría de las personas afectadas entregaron la unidad que tenían y nunca les dieron la que habían adquirido.

Cómo habrían sido las estafas

Barbarach patrocina a unos 30 clientes de Rosario Motorsport que están pendientes de la resolución judicial sobre las deudas. En cuanto al funcionamiento del negocio, señaló que la propuesta consistía en "tomar el usado y algún dinero con la promesa de un cero kilómetro".

A los compradores les daban "un plazo aproximado de 40 días" para llevarse su coche nuevo. No obstante, la rueda de comercialización empezó a trabarse y la agencia decidió ir a los Tribunales provinciales en busca de otra solución porque ya no tienen chances de cumplir con lo pactado.

>> Leer más: Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El abogado aclaró que "el concurso todavía no está abierto", pero la iniciativa encendió alarmas entre los clientes. En este sentido, detalló que los dueños "no presentaron documentación de la compra en las terminales" para obtener los rodados que habían ofrecido: "Es muy difícil saber si hicieron el pedido o si van a entregarlos".

El letrado advirtió que más de 100 acreedores van a tener que ir a verificar sus créditos si se abre la convocatoria judicial por el incumplimiento. Mientras tanto, muchos de ellos se quedaron sin los vehículos que habían decidido cambiar, ya que no pudieron recuperarlos.

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