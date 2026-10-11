Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Central se presenta en Arroyito tras ser campeón de la Supercopa Internacional. Tiene una final con Independiente Rivadavia, líder de la anual

Los jugadores de Central festejan tras la final ganada ante Estudiantes en Santiago del Estero. Hoy se reencontrarán con los hinchas en el Gigante.

Central vuelve a jugar en su casa con el título bajo el brazo. El Canalla regresa al Gigante tras la coronación en Santiago del Estero ante Estudiantes donde se quedó con la Supercopa Internacional. Claro que luego visitó a Banfield en lo que fue el empate muy flojo 1 a 1 con tres mil canallas en las tribunas del Florencio Sola. Pero esta tarde de domingo será el reencuentro con el pueblo auriazul en Arroyito y por supuesto que será más que especial. Habrá emoción, algarabía, festejo y grito sagrado de “dale campeón”. Y, enseguida, afrontará un partidazo con olor a final ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que iniciará a las 17.

El Canalla recibe al líder de la tabla acumulada que dirige Alfredo Berti y lo único que le sirve al equipo de Jorge Almirón para ir por esta nueva estrella es ganar sí o sí, para ubicarse a sólo dos unidades del actual puntero.

El año futbolístico 2026 entró en la recta final y el margen para especular o regular ya no tiene ningún sentido. Central compite en un sólo frente y hacia allí apunta todos los cañones y las expectativas.

De las cinco fechas que restan en la fase regular el escalón más empinado en la previa lo tiene hoy frente a Independiente Rivadavia, para recortarle tres de los cinco puntos de distancia de manera directa y así meterse de lleno en la pelea por el título de la tabla anual, el mismo que ganó de la mano del Profesor Ariel Holan en la temporada pasada.

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A todo o nada

Por eso para Central es un partido a todo o nada. Porque hasta el empate lo dejará muy lejos en la trepada final.

Y esta tabla además del título otorga dos plazas directas a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y una tercera para la instancia previa del máximo torneo continental. Por ello lo decisivo del cotejo con los mendocinos, que también le darán ribetes de final al cruce en el Gigante.

La grata noticia en Arroyito son los jugadores que recupera el director técnico Almirón para poner toda la carne sobre el asador. Porque Agustín Sández ya purgó la fecha de sanción por la roja ante Estudiantes y está en condiciones de reaparecer en la última línea.

Mientras que del medio hacia adelante tiene dos opciones más que valiosas para potenciar al equipo.

Pizarro y Campaz

Es que tanto el chileno Vicente Pizarro como el colombiano Jaminton Campaz regresaron de sus selecciones tras la Fecha Fifa y están disponibles para jugar ante los mendocinos.

Campaz es una pieza clave en el desequilibrio por la banda izquierda y Pizarro puede darle más tenencia de pelota al equipo en la mitad de la cancha, acompañando a Franco Ibarra.

Así, Central está con más argumentos para afrontar lo que viene, más allá de la severa lesión de rodilla que sufrió Gaspar Duarte el pasado lunes ante Banfield.

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Los últimos cinco escalones

Los grandes objetivos se consiguen paso a paso y ahora se impone vencer a Independiente Rivadavia para quedar a tiro de todo. Luego será la visita a Atlético Tucumán, será local de Huracán, irá a Junín ante Sarmiento y cerrará la etapa regular en el Gigante con Estudiantes de Río Cuarto. Allí será la bandera a cuadros para la acumulada y las clasificaciones a copas internacionales.

El cierre serán los playoffs desde la instancia de octavos de final por el título del Clausura.

Lo cierto es que Central se acostumbró a pelear por todo en los últimos tiempos, está dulce, volvió a gritar campeón y quiere seguir por esta senda. El festejo de hoy será rápido y enseguida el equipo deberá volver a poner manos a la obra.