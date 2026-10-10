La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

Tanto el domingo como el lunes habrá cielo cubierto, con alto porcentaje de humedad que podría derivar en lluvias aisladas

10 de octubre 2026 · 19:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
El fin de semana largo seguirá nublado y el tiempo será otoñal.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El fin de semana largo seguirá nublado y el tiempo será otoñal.

La primavera llegó a Rosario sólo en el calendario, porque las condiciones meteorológicas de octubre, por ahora, no van en el mismo sentido. El tiempo es otoñal, con temperaturas frescas y una inestabilidad latente, algo que seguirá ocurriendo en lo que queda del fin de semana largo.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo completamente cubierto para este domingo. La temperatura será fresca, con una mínima de 10º y una máxima que no pasará de los 19º.

El cierre del fin de semana largo seguirá en esa misma línea. Con cielo nublado toda la jornada y una leve posibilidad de lluvias aisladas entre la mañana y la tarde, el lunes también será fresco producto de una temperatura mínima idéntica al domingo y una máxima que bajará un grado, hasta los 18º.

>> Leer más: El río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

En el pantallazo que ofrece el SMN, el sol seguirá ausente varios días más. Las condiciones de cielo cubierto o mayormente nublado y temperaturas frescas se replican, al menos, hasta el viernes.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

llovieron mas de 75 mm en rosario y el jueves mejoran las condiciones

Llovieron más de 75 mm en Rosario y el jueves mejoran las condiciones

el tiempo en rosario: miercoles con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

el tiempo en rosario: martes nuboso en visperas de un alerta por tormentas

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas

Ver comentarios

Las más leídas

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Lo último

El gobierno activó la revisión de convenios colectivos de trabajo

El gobierno activó la revisión de convenios colectivos de trabajo

Santa Fe es la provincia que sufrió el mayor recorte en la coparticipación

Santa Fe es la provincia que sufrió el mayor recorte en la coparticipación

Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná

Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Muchas instituciones se transformaron en cooperativas para sostener las fuentes de trabajo y "no dejar en banda" a familias y niños

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Por Matías Petisce
El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
La Ciudad

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente
La Ciudad

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado
Política

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado
Policiales

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión
Ovación

Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión

Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión

Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión

Atlético del Rosario hizo lo que tenía que hacer y seguirá siendo Top 14 en la Urba en 2027

Atlético del Rosario hizo lo que tenía que hacer y seguirá siendo Top 14 en la Urba en 2027

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newells a Mendoza

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en la visita de Newell's a Mendoza

Policiales
Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

La Ciudad
Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná
La Ciudad

Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes
Ovación

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Por Luis Castro
Ovación

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Redrado atribuyó a un error de cálculo la pérdida del BCRA en operaciones con oro
Economía

Redrado atribuyó a un "error de cálculo" la pérdida del BCRA en operaciones con oro

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica
El Mundo

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley
Política

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes
La ciudad

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un freno provisorio
Política

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un "freno provisorio"

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas
La Ciudad

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros
Política

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Por Claudio Berón
Policiales

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay