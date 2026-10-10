El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente Tanto el domingo como el lunes habrá cielo cubierto, con alto porcentaje de humedad que podría derivar en lluvias aisladas 10 de octubre 2026 · 19:23hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital El fin de semana largo seguirá nublado y el tiempo será otoñal.

La primavera llegó a Rosario sólo en el calendario, porque las condiciones meteorológicas de octubre, por ahora, no van en el mismo sentido. El tiempo es otoñal, con temperaturas frescas y una inestabilidad latente, algo que seguirá ocurriendo en lo que queda del fin de semana largo.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo completamente cubierto para este domingo. La temperatura será fresca, con una mínima de 10º y una máxima que no pasará de los 19º.

El cierre del fin de semana largo seguirá en esa misma línea. Con cielo nublado toda la jornada y una leve posibilidad de lluvias aisladas entre la mañana y la tarde, el lunes también será fresco producto de una temperatura mínima idéntica al domingo y una máxima que bajará un grado, hasta los 18º.

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En el pantallazo que ofrece el SMN, el sol seguirá ausente varios días más. Las condiciones de cielo cubierto o mayormente nublado y temperaturas frescas se replican, al menos, hasta el viernes.