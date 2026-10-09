La Capital | Ovación | Central

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

El DT podrá armar al equipo que habitualmente es de la partida, para recibir el domingo a Independiente Rivadavia

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

9 de octubre 2026 · 20:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jorge Almirón

Jorge Almirón, DT de Central.

Respecto del último partido ante Banfield, que terminó 1 a 1, el entrenador Jorge Almirón podrá recuperar a tres jugadores que son habitualmente titulares en Central de cara al duelo trascendental del domingo, a las 17, ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha 12 del Clausura. También será la vuelta al Gigante de Arroyito tras ser campeón de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, en Santiago del Estero.

Dos de los que regresan para estar disponibles son los seleccionados que participaron de la fecha Fifa: el delantero colombiano Jaminton Campaz y el volante chileno Vicente Pizarro. De no mediar imprevistos, ambos podrían ser de la partida para jugar ante los mendocinos en el Gigante.

Y el que estuvo ausente frente a Banfield por estar suspendido y está en condiciones de regresar es el lateral Agustín Sández, que había sido expulsado en la final ante el Pincha y fue sancionado con una fecha. Por ello, también tiene todos los boletos para regresar a la última línea del Canalla.

Regresa Sández

Uno que dejaría su puesto sería Alexis Soto en el lateral izquierdo de la defensa, en donde entraría Sández.

En tanto, Federico Navarro podría también salir del once titular en el mediocampo para darle el lugar a Pizarro.

Mientras que la baja obligada en la ofensiva será la de Gaspar Duarte, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha justamente en el encuentro frente a Banfield y tendrá una larga recuperación. Esta situación provoca el retorno de Jaminton Campaz.

Otra alternativa allí es la de Julián Fernández, pero tampoco descolló cuando le tocó entrar ante el Taladro.

>> Leer más: Central: Sández recibió una fecha de suspensión y Almirón lo tiene otra vez a disposición

El probable de Central

De esta forma, el probable de Central para recibir el domingo a Independiente Rivadavia sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Angel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Lo cierto es que hasta el cierre del año, Central ya no tiene doble competencia, ni una final como era la de Estudiantes que lo podía llevar a cuidar alguna pieza.

De acá en más, todas las fichas están puestas en terminar lo más alto posible en la acumulada para tratar de llegar a la Copa Libertadores o, en su defecto, a la Sudamericana. Y, a la vez, para meterse en los playoffs para ir por el título del torneo Clausura. El tiempo de rotar o cuidar ya no corre.

Noticias relacionadas
Miguel Ángel Russo dejó una huella en todos los clubes en los que dirigió. Y en los que no, se ganó el respeto.

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

El 20 de octubre se realizará la asamblea general ordinaria de Central en el cruce Alberdi.

¿Habrá elecciones en Central?: la falta de oposición abre el camino para la continuidad de Belloso

Jorge Almirón hará cambios y espera que Central mejore su funcionamiento, en otro partido clave.

En Central habrá un cambio obligado y la posibilidad de algún retoque más

Newells visitará a Gimnasia de Mendoza en la próxima fecha, mientras que Central recibirá a Independiente Rivadavia

Central y Newell's ya saben cuándo jugarán las fechas 13, 14 y 15 del torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Lo último

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Un terremoto en Panamá provoca que nueve países de América Latina estén bajo alerta de tsunami

Un terremoto en Panamá provoca que nueve países de América Latina estén bajo alerta de tsunami

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

El gremio cuestionó el "clima de nueva normalidad" adoptado por el gobierno nacional y reclamó que se cumpla con la ley de financiamiento. "El sistema universitario está trabajando con la última gota de nafta que le queda", aseguraron
Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta
La Ciudad

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Ovación
Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes
Ovación

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Un delantero de Newells fue operado y comenzó su extensa recuperación

Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Policiales
Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Caso Salmain: la Cámara de Apelaciones desestimó una polémica presentación judicial

Caso Salmain: la Cámara de Apelaciones desestimó una polémica presentación judicial

La Ciudad
Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
La Ciudad

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger
Información General

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado
Policiales

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord
La Región

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

En Newells la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior
Ovación

En Newell's la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar
Información General

Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei
Política

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei

La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria
Economía

La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos
Economía

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro
El Mundo

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas
Política

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones
Economía

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo
El Mundo

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo

La Uefa busca una figura respetada y unificadora para reemplazar a Infantino
Ovación

La Uefa busca "una figura respetada y unificadora" para reemplazar a Infantino

México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador
Información General

México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador