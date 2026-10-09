Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

El DT podrá armar al equipo que habitualmente es de la partida, para recibir el domingo a Independiente Rivadavia

Respecto del último partido ante Banfield, que terminó 1 a 1, el entrenador Jorge Almirón podrá recuperar a tres jugadores que son habitualmente titulares en Central de cara al duelo trascendental del domingo, a las 17, ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha 12 del Clausura. También será la vuelta al Gigante de Arroyito tras ser campeón de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, en Santiago del Estero.

Dos de los que regresan para estar disponibles son los seleccionados que participaron de la fecha Fifa: el delantero colombiano Jaminton Campaz y el volante chileno Vicente Pizarro . De no mediar imprevistos, ambos podrían ser de la partida para jugar ante los mendocinos en el Gigante.

Y el que estuvo ausente frente a Banfield por estar suspendido y está en condiciones de regresar es el lateral Agustín Sández , que había sido expulsado en la final ante el Pincha y fue sancionado con una fecha. Por ello, también tiene todos los boletos para regresar a la última línea del Canalla.

Uno que dejaría su puesto sería Alexis Soto en el lateral izquierdo de la defensa, en donde entraría Sández.

En tanto, Federico Navarro podría también salir del once titular en el mediocampo para darle el lugar a Pizarro.

Mientras que la baja obligada en la ofensiva será la de Gaspar Duarte, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha justamente en el encuentro frente a Banfield y tendrá una larga recuperación. Esta situación provoca el retorno de Jaminton Campaz.

Otra alternativa allí es la de Julián Fernández, pero tampoco descolló cuando le tocó entrar ante el Taladro.

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El probable de Central

De esta forma, el probable de Central para recibir el domingo a Independiente Rivadavia sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Angel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Lo cierto es que hasta el cierre del año, Central ya no tiene doble competencia, ni una final como era la de Estudiantes que lo podía llevar a cuidar alguna pieza.

De acá en más, todas las fichas están puestas en terminar lo más alto posible en la acumulada para tratar de llegar a la Copa Libertadores o, en su defecto, a la Sudamericana. Y, a la vez, para meterse en los playoffs para ir por el título del torneo Clausura. El tiempo de rotar o cuidar ya no corre.