Central está obligado a cambiar ante Independiente Rivadavia para arrancar

Ocasión más que ideal para meter primera y poner el carro en marcha. Viene de un empate en el debut y una derrota fea en Córdoba, por eso Central tiene la oportunidad de reivindicarse y comenzar a andar en esta Copa de la Liga cuando reciba a Independiente Rivadavia en el estadio Único de San Nicolás, a las 19.30, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, porque el césped del Gigante de Arroyito no está en las mejores condiciones y se vio ante Banfield. Miguel Russo meterá mano en el equipo y volverá al esquema que más rédito le dio.

El 1-4 ante Talleres fue un golpe duro porque el canalla se animó y jugó de igual a igual en varios tramos, pero desatenciones severas lo dejaron nocaut. Por eso Russo tocará el once, no drásticamente, ya que no es de meter tanta mano y banca protagonistas, más tras el reciente título conseguido, donde casi siempre sostuvo la base. Aunque a veces hay situaciones que te obligan a ajustar piezas. Lo que sí es seguro es que volverá a los cuatro defensores, obviando la línea de tres que hizo agua en Córdoba.