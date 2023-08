Central está mal y encima marra los penales Como ante Estudiantes, el equipo de Russo malogró la pena máxima que hubiera sido el empate. El canalla lleva cuatro partidos sin marcar y de los últimos 11 partidos ganó uno solo. 28 de agosto 2023 · 23:02hs

Héctor Río Octavio Bianchi se desplomó a los 24’ tras el pisotón de Maciel. Fue penal, pero Quintana no pudo capitalizarlo.

Los números a veces lo dicen todo. Y en este caso muestran una tendencia negativa que no se puede soslayar. Hay una racha sin triunfos de visitante que inquieta, pero mucho más la general que habla de demasiados partidos sin ganar. Encima, cuando tiene una chance clara la desaprovecha, como en el penal que Quintana entregó mansito a las manos de Cambeses. Y como todo tiene que ver con todo, ya no es un dato menor que hace cuatro partidos que no sacude las redes rivales. Antes con Veliz, ahora sin Veliz. Peor. Un combo que ya inquieta a Central en este mal comienzo de Copa de la Liga.

Lo de Central se potencia partido a partido. El equipo de Russo parece haber perdido la brújula. Es como que no puede encontrarle la solución a un problema que cada vez preocupa más en Arroyito.

Central y una forma de jugar que no colma expectativas Central fue a contramano del fútbol y Banfield lo goléo 3 a 0

El equipo entró en un pantano y no puede salir. Los números son categóricos. Indican que el canalla acopia un solo triunfo de las últimas 11 presentaciones que lleva entre Liga Profesional, Copa Argentina (fue eliminado con Chaco For Ever) y la flamante Copa de la Liga.

Las estadísticas marcan que solo pudo vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado 11 de julio. En total acumula siete empates y tres derrotas. Además, desde la victoria ante Huracán en el Ducó, la única del año, acumula 10 sin ganar fuera del Gigante, con 6 empates y 4 caídas.

Pero hay otro dato que pesa en todo Arroyito. Y es que hace cuatro partidos que no puede hacer un gol. No es culpa que no esté Veliz, ya que Bianchi fue el que más exigió y jugó solo. Tampoco es casual que haya sumado la 6ª ocasión sin ganar. A eso hay que agregarle que falló un penal como le había sucedido en el 0-0 con Estudiantes. Está a la vista de todos que hay cuestiones de base que generan que la puesta en escena sea endeble y ya preocupe.