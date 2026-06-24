La Capital | música

La Fiesta de la Música regresa de la mano de la Alianza Francesa: "Queremos generar espacios de encuentro"

La iniciativa se realizará el 26 y 27 de junio con recitales gratuitos de artistas rosarinos en hospitales, escuelas, clubes y otros espacios de la ciudad

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

24 de junio 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Fiesta de la Musica vuelve a Rosario durante dos jornadas

La Fiesta de la Musica vuelve a Rosario durante dos jornadas

Con una respuesta del público que superó las expectativas en su primera edición, la Alianza Francesa de Rosario volverá a celebrar la Fiesta de la Música. La propuesta, con entrada libre y gratuita, reunirá a artistas amateurs y profesionales en ocho espacios de la ciudad con el objetivo de promover el acceso a la cultura, fomentar la circulación artística y celebrar la música como herramienta de encuentro y solidaridad.

Tras el éxito de la convocatoria realizada el año pasado, la institución decidió ampliar la iniciativa e invitar nuevamente a solistas y grupos musicales a participar en una experiencia que busca llevar música a distintos espacios de la ciudad. Durante el viernes 26 y el sábado 27 de junio, artistas de diferentes estilos harán vibrar Rosario a pura música.

"La idea es llevar música a lugares donde normalmente no la hay para esas personas, y también que el público se pueda acercar. Queremos generar espacios de encuentro y de compartir a través de la música", explicó en diálogo con La Capital Alix Vilpoux, directora de la Alianza Francesa de Rosario desde hace más de tres años.

La propuesta toma como inspiración la tradicional Fête de la Musique, una celebración nacida en Francia en 1982 e impulsada por el entonces ministro de Cultura, Jack Lang. "Yo me crié con la Fiesta de la Música. En Francia es un evento muy incorporado a la vida cultural y todos pueden participar, desde músicos emergentes hasta profesionales. La idea era traer ese concepto a Rosario, pero adaptándolo a nuestra realidad", señaló Vilpoux. Cada 21 de junio, coincidiendo con el inicio del verano en el hemisferio norte, miles de músicos salen a las calles francesas para compartir su arte en un evento abierto, gratuito y familiar que hoy se replica en más de 120 países.

En este sentido, la directora explicó que, a diferencia de Francia, donde la celebración ocurre durante el verano, en Rosario coincide con el invierno. Por eso la organización decidió conservar el espíritu original del evento llevando la música hacia el público en lugar de esperar que el público vaya a buscarla. "Queríamos mantener esa esencia, entonces decidimos tocar en lugares que no están pensados inicialmente para escuchar música, como geriátricos u hospitales, para llevar un poco de alegría en una época del año donde hace frío y todos tendemos a quedarnos en casa", sostuvo.

>> Leer más: Cirkus Cirkör, el circo sueco que la rompe en el mundo, llega a Rosario

Una primera edición que superó las expectativas

La buena recepción que tuvo la primera edición fue una de las razones que impulsó a la Alianza Francesa a redoblar la apuesta este año. Lo que en 2025 se desarrolló durante una sola jornada, en esta oportunidad se extenderá durante dos días y llegará a ocho espacios de la ciudad.

La convocatoria del año pasado reunió a 74 artistas rosarinos, entre músicos solistas, bandas y hasta un coro integrado por treinta jóvenes. "La respuesta fue muy positiva porque en cada uno de los lugares hubo público. La idea siempre es dar espacio a los artistas rosarinos", destacó Vilpoux.

Más allá de los números, la directora recordó especialmente uno de los encuentros que se generaron en el Hospital Sáenz Peña, donde músicos, pacientes, familias y trabajadores compartieron un momento inesperado alrededor de la música. "Al inicio había tres personas, después diez, quince, veinte. La gente empezó a bailar, a cantar, una nena se puso a bailar con los músicos y se generó algo muy lindo", recordó.

Vilpoux también destacó lo ocurrido durante el cierre en la sede de la Alianza Francesa. "Hubo alrededor de 400 personas asistiendo durante el día porque también cerramos con una jam session. Al principio todos estaban un poco tímidos, pero de repente cuando uno sube, después todos quieren subir. Creo que lo más lindo fue cuando los músicos se mezclaron entre ellos, se reían juntos y cantaban. Cada lugar, cada encuentro tiene su valor en sí", señaló.

A partir de esa experiencia, este año la propuesta incorporará una feria de jóvenes emprendedores que acompañará la jornada de cierre. "La idea de la Fiesta de la Música también es mostrar el talento que hay en Rosario", concluyó la directora.

>> Leer más: "Música en la oscuridad": una experiencia inmersiva para escuchar Pink Floyd en parlantes holofónicos

Una celebración que une música, solidaridad y encuentro

Para esta segunda edición, la Fiesta de la Música llevará propuestas artísticas al Hospital Vilela, el Hospital Sáenz Peña, el Merendero Corazones Unidos, el Club Deportivo Los Tigres del Gráfico, la Escuela Normal Nº1, el Mercado del Patio y otros espacios de la ciudad.

"La idea era pensar en lugares donde no hay música. La Fiesta de la Música tiene una dimensión solidaria y social muy importante. Nos parece fundamental generar espacios de encuentro en una época que es cada vez más individualista, donde muchas veces nos quedamos en casa frente a las pantallas", explicó Vilpoux.

La propuesta busca no solo acercar espectáculos a quienes transitan diariamente estos espacios, sino también invitar al público general a conocerlos y apropiarse de ellos. "En general todos los lugares estaban encantados con la propuesta", señaló la directora.

La programación estará a cargo de artistas independientes rosarinos seleccionados a través de una convocatoria abierta. Habrá desde un conjunto de guitarras del Centro Cultural Casa del Tango hasta bandas de rock como "Mascotas Perdidas" o folklore andino encabezado por Lula Toscana.

"Para la convocatoria queríamos variedad. No queríamos solamente rock o un único formato de banda. La idea es tener un abanico de artistas independientes. Rosario es una ciudad muy famosa por su música, una cuna muy importante de artistas en Argentina. Poder mezclar ese concepto francés con el talento rosarino nos pareció una buena idea", detalló.

Uno de los momentos más esperados será el cierre del evento, previsto para el sábado 27 a partir de las 19 en la sede de la Alianza Francesa. Tal como ocurrió en la edición anterior, la jornada culminará con una jam session abierta al público que reunirá a músicos de distintos estilos en un mismo escenario. "Es un evento solidario y ciudadano. La idea es dejar instrumentos en el escenario para que quien quiera tocar pueda subir. Van a convivir géneros muy distintos y eso genera algo nuevo, algo que quizás no hubiese sucedido en otro contexto", sostuvo. Como novedad, el cierre también contará con una feria de jóvenes emprendedores rosarinos.

La programación de la Fiesta de la Música

Noticias relacionadas
Morena García, Ayelén Beker y Solange se reúnen sobre el escenario de Barro y vida, que se podrá ver este sábado 20 en Lavardén

Vuelve "Barro y vida": poesía, música y memoria en Lavardén

La cantante Lola Barrios Expósito compartirá su repertorio de música latinoamericana en el Bar El Cairo

Lola Barrios Expósito llega para mostrar los "Paisajes sonoros de Latinoamérica"

La Orquesta Sinfónica provincial de Rosario dará un concierto especial por el Día de la Bandera, con entrada gratuita

La Sinfónica de Rosario celebra el Día de la Bandera con música argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial: los resultados posibles del grupo H

Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial: los resultados posibles del grupo H

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Docentes piden paritarias urgente, pero el gobierno esperaría el fin del receso

Docentes piden paritarias "urgente", pero el gobierno esperaría el fin del receso

Lo último

El diablo viste a la moda 2 llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se estrena

"El diablo viste a la moda 2" llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se estrena

Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen

Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen

Mundial 2026: cuáles son las selecciones clasificadas y eliminadas hasta el momento

Mundial 2026: cuáles son las selecciones clasificadas y eliminadas hasta el momento

Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen

Es un hombre detenido en la cárcel de Las Flores por otra causa. La Fiscalía procurará que continúe preso. Buscan a otro partícipe y hay recompensa

Femicidio de Florencia Gómez: identifican a uno de los presuntos asesinos a casi 6 años del crimen

Por Luis Emilio Blanco
La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe
La Ciudad

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Rosario abre un nuevo debate sobre los autos eléctricos y las estaciones de carga

Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones
La Región

Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus
La ciudad

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial: los resultados posibles del grupo H

Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial: los resultados posibles del grupo H

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Docentes piden paritarias urgente, pero el gobierno esperaría el fin del receso

Docentes piden paritarias "urgente", pero el gobierno esperaría el fin del receso

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Ovación
Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos por un trámite
Ovación

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos por un trámite

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos por un trámite

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos por un trámite

Colombia hizo lo suyo frente a Congo y logró una victoria que lo ubicó en dieciseisavos

Colombia hizo lo suyo frente a Congo y logró una victoria que lo ubicó en dieciseisavos

Polémica con el desempate olímpico del Mundial, que definió nueve posiciones en la segunda fecha

Polémica con el desempate olímpico del Mundial, que definió nueve posiciones en la segunda fecha

Policiales
Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

La Ciudad
La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe
La Ciudad

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus

Ovnis o platos voladores: el término acuñado por el piloto Kennet Arnold en 1947

Ovnis o platos voladores: el término acuñado por el piloto Kennet Arnold en 1947

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año
Economía

El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año

Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento
La Ciudad

Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado
Política

El oficialismo decidió cancelar el informe de Manuel Adorni en el Senado

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos
Policiales

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla
Información General

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord
Información General

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas
El Mundo

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas
La Ciudad

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento
La Ciudad

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento

El Indec informó que la economía creció 2,3 % en el primer trimestre
Economía

El Indec informó que la economía creció 2,3 % en el primer trimestre

Con cuentas bajo presión, Santa Fe mantiene el plan de inversiones
Economía

Con cuentas bajo presión, Santa Fe mantiene el plan de inversiones

Cayeron doce integrantes de La banda del tanque en diez allanamientos
Policiales

Cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos

Diputados sesiona este miércoles con el Súper Rigi al tope de la agenda
Política

Diputados sesiona este miércoles con el Súper Rigi al tope de la agenda

Sin quorum, el proyecto para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados
Política

Sin quorum, el proyecto para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi
Policiales

Barrio Banana: denuncian golpiza de policías en tras el crimen de Rodolfo Manfredi

Tras los daños en un derrumbe, una panadería de zona sur necesita ayuda
La ciudad

Tras los daños en un derrumbe, una panadería de zona sur necesita ayuda

En el Fontanarrosa habrá pantalla gigante, juegos y música para ver a Argentina
La Ciudad

En el Fontanarrosa habrá pantalla gigante, juegos y música para ver a Argentina

Sucesión de robos en un club de barrio Triángulo: tres asaltos en 72 horas
Policiales

Sucesión de robos en un club de barrio Triángulo: tres asaltos en 72 horas

Ofrecen una recompensa de $16 millones para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero
Policiales

Ofrecen una recompensa de $16 millones para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero

Denuncian fraude millonario tras la muerte del presidente de una mutual de Nelson
La Región

Denuncian fraude millonario tras la muerte del presidente de una mutual de Nelson