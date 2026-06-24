La Fiesta de la Música regresa de la mano de la Alianza Francesa: "Queremos generar espacios de encuentro"

La iniciativa se realizará el 26 y 27 de junio con recitales gratuitos de artistas rosarinos en hospitales, escuelas, clubes y otros espacios de la ciudad

Con una respuesta del público que superó las expectativas en su primera edición, la Alianza Francesa de Rosario volverá a celebrar la Fiesta de la Música . La propuesta, con entrada libre y gratuita , reunirá a artistas amateurs y profesionales en ocho espacios de la ciudad con el objetivo de promover el acceso a la cultura, fomentar la circulación artística y celebrar la música como herramienta de encuentro y solidaridad.

Tras el éxito de la convocatoria realizada el año pasado, la institución decidió ampliar la iniciativa e invitar nuevamente a solistas y grupos musicales a participar en una experiencia que busca llevar música a distintos espacios de la ciudad. Durante el viernes 26 y el sábado 27 de junio, artistas de diferentes estilos harán vibrar Rosario a pura música.

"La idea es llevar música a lugares donde normalmente no la hay para esas personas, y también que el público se pueda acercar. Queremos generar espacios de encuentro y de compartir a través de la música ", explicó en diálogo con La Capital Alix Vilpoux, directora de la Alianza Francesa de Rosario desde hace más de tres años.

La propuesta toma como inspiración la tradicional Fête de la Musique, una celebración nacida en Francia en 1982 e impulsada por el entonces ministro de Cultura, Jack Lang. "Yo me crié con la Fiesta de la Música. En Francia es un evento muy incorporado a la vida cultural y todos pueden participar, desde músicos emergentes hasta profesionales. La idea era traer ese concepto a Rosario, pero adaptándolo a nuestra realidad ", señaló Vilpoux. Cada 21 de junio, coincidiendo con el inicio del verano en el hemisferio norte, miles de músicos salen a las calles francesas para compartir su arte en un evento abierto, gratuito y familiar que hoy se replica en más de 120 países.

En este sentido, la directora explicó que, a diferencia de Francia, donde la celebración ocurre durante el verano, en Rosario coincide con el invierno. Por eso la organización decidió conservar el espíritu original del evento llevando la música hacia el público en lugar de esperar que el público vaya a buscarla. "Queríamos mantener esa esencia, entonces decidimos tocar en lugares que no están pensados inicialmente para escuchar música, como geriátricos u hospitales, para llevar un poco de alegría en una época del año donde hace frío y todos tendemos a quedarnos en casa", sostuvo.

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Una primera edición que superó las expectativas

La buena recepción que tuvo la primera edición fue una de las razones que impulsó a la Alianza Francesa a redoblar la apuesta este año. Lo que en 2025 se desarrolló durante una sola jornada, en esta oportunidad se extenderá durante dos días y llegará a ocho espacios de la ciudad.

La convocatoria del año pasado reunió a 74 artistas rosarinos, entre músicos solistas, bandas y hasta un coro integrado por treinta jóvenes. "La respuesta fue muy positiva porque en cada uno de los lugares hubo público. La idea siempre es dar espacio a los artistas rosarinos", destacó Vilpoux.

Más allá de los números, la directora recordó especialmente uno de los encuentros que se generaron en el Hospital Sáenz Peña, donde músicos, pacientes, familias y trabajadores compartieron un momento inesperado alrededor de la música. "Al inicio había tres personas, después diez, quince, veinte. La gente empezó a bailar, a cantar, una nena se puso a bailar con los músicos y se generó algo muy lindo", recordó.

Vilpoux también destacó lo ocurrido durante el cierre en la sede de la Alianza Francesa. "Hubo alrededor de 400 personas asistiendo durante el día porque también cerramos con una jam session. Al principio todos estaban un poco tímidos, pero de repente cuando uno sube, después todos quieren subir. Creo que lo más lindo fue cuando los músicos se mezclaron entre ellos, se reían juntos y cantaban. Cada lugar, cada encuentro tiene su valor en sí", señaló.

A partir de esa experiencia, este año la propuesta incorporará una feria de jóvenes emprendedores que acompañará la jornada de cierre. "La idea de la Fiesta de la Música también es mostrar el talento que hay en Rosario", concluyó la directora.

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Una celebración que une música, solidaridad y encuentro

Para esta segunda edición, la Fiesta de la Música llevará propuestas artísticas al Hospital Vilela, el Hospital Sáenz Peña, el Merendero Corazones Unidos, el Club Deportivo Los Tigres del Gráfico, la Escuela Normal Nº1, el Mercado del Patio y otros espacios de la ciudad.

"La idea era pensar en lugares donde no hay música. La Fiesta de la Música tiene una dimensión solidaria y social muy importante. Nos parece fundamental generar espacios de encuentro en una época que es cada vez más individualista, donde muchas veces nos quedamos en casa frente a las pantallas", explicó Vilpoux.

La propuesta busca no solo acercar espectáculos a quienes transitan diariamente estos espacios, sino también invitar al público general a conocerlos y apropiarse de ellos. "En general todos los lugares estaban encantados con la propuesta", señaló la directora.

La programación estará a cargo de artistas independientes rosarinos seleccionados a través de una convocatoria abierta. Habrá desde un conjunto de guitarras del Centro Cultural Casa del Tango hasta bandas de rock como "Mascotas Perdidas" o folklore andino encabezado por Lula Toscana.

"Para la convocatoria queríamos variedad. No queríamos solamente rock o un único formato de banda. La idea es tener un abanico de artistas independientes. Rosario es una ciudad muy famosa por su música, una cuna muy importante de artistas en Argentina. Poder mezclar ese concepto francés con el talento rosarino nos pareció una buena idea", detalló.

Uno de los momentos más esperados será el cierre del evento, previsto para el sábado 27 a partir de las 19 en la sede de la Alianza Francesa. Tal como ocurrió en la edición anterior, la jornada culminará con una jam session abierta al público que reunirá a músicos de distintos estilos en un mismo escenario. "Es un evento solidario y ciudadano. La idea es dejar instrumentos en el escenario para que quien quiera tocar pueda subir. Van a convivir géneros muy distintos y eso genera algo nuevo, algo que quizás no hubiese sucedido en otro contexto", sostuvo. Como novedad, el cierre también contará con una feria de jóvenes emprendedores rosarinos.

La programación de la Fiesta de la Música