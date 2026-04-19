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Central encontró la victoria en la última por un error del arquero de Sarmiento

Central venció 2 a 1 a Sarmiento en la última jugada y sumó tres puntos clave para entrar a los playoffs. Veliz y Pizarro, los goles canallas

19 de abril 2026 · 20:29hs
Alejo Veliz empieza a correr para festejar el 1 a 0 de Central sobre Sarmiento

Marcelo Bustamante

Alejo Veliz empieza a correr para festejar el 1 a 0 de Central sobre Sarmiento, con Insaurralde por el piso.
Alejo Veliz no puede controlar el centro rasante de Campaz. En vivo

Marcelo Bustamante

Alejo Veliz no puede controlar el centro rasante de Campaz. En vivo, Central v. Sarmiento por La Capital.
Julián Fernández encara a Nicolás Pasquini. Central y Sarmiento

Marcelo Bustamante

Julián Fernández encara a Nicolás Pasquini. Central y Sarmiento, en el Gigante.

Central venció 2 a 1 a Sarmiento de Junín en el Gigante, en un partido clave para quedar a las puertas de los playoffs del torneo Apertura. Los canallas quedaron al borde de la clasificación, por los goles de Alejo Veliz y Vicente Pizarro.

El minuto a minuto de Central y Sarmiento

57' GOL DE CENTRAL. Remate de Ibarra de zurda que parecía en manos de Burrai, pero dio rebote y ahí estaba Pizarro para empujarla a la red. Delirio en Arroyito.

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77' GOL DE SARMIENTO: Después de un lateral llegó el centro al área de cabeza de Zabala sobre Pizarro, Mirabel le ganó a Ovando y asistió con el pecho al ingresado Jonatan Gómez, quien volvió a ganarle al zaguero central, resolvió bárbaro y tuvo cierta complicidad en Ledesma.

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Después del gol de Veliz, todo Sarmiento reclamó una falta previa de Sandez sobre Marabel, pero Merlos y el VAR la desestimaron.

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41' GOL DE CENTRAL. Alejo Veliz convierte de frente a Burrai luego de buena jugada de Campaz, el centro de Pizarro y un taco precioso de Pol Fernández para asistirlo.

34' Burrai le sacó el gol a Pol Fernández, que quedó mano a mano tras gran pase de Pizarro.

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31' Se lo perdió Sarmiento o mejor dicho, la salvó Ovando. Como ante Huracán, Pol Fernández entregó corto un pase atrás, vino la contra de Thiago Santamaría y el pase-gol de Mauricio Martínez para que Junior Marabel la empuje, pero el zaguero se anticipó y la mandó al córner.

24' Campaz envió uno de esos centros picantes que no pudo conectar Ortiz.

9' Sandez tuvo el primero. Tras varios rebotes y una combinación con Campaz, el remate se fue arriba del travesaño.

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Carlos Quintana y Ángel Di María, a pura sonrisa en el banco de Central.

Carlos Quintana y Ángel Di María, a pura sonrisa en el banco de Central.

En el equipo de Jorge Almirón Ángel Di María finalmente fue al banco y el DT dispuso lo mejor.

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>>Leer más: Una buena noticia en el mundo Central: Ángel Di María apareció en la lista de convocados

Las estadísticas en el Gigante

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