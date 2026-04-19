Central encontró la victoria en la última por un error del arquero de Sarmiento

Central venció 2 a 1 a Sarmiento en la última jugada y sumó tres puntos clave para entrar a los playoffs. Veliz y Pizarro, los goles canallas

Julián Fernández encara a Nicolás Pasquini. Central y Sarmiento, en el Gigante.

Alejo Veliz no puede controlar el centro rasante de Campaz. En vivo, Central v. Sarmiento por La Capital.

Alejo Veliz empieza a correr para festejar el 1 a 0 de Central sobre Sarmiento, con Insaurralde por el piso.

Central venció 2 a 1 a Sarmiento de Junín en el Gigante, en un partido clave para quedar a las puertas de los playoffs del torneo Apertura. Los canallas quedaron al borde de la clasificación, por los goles de Alejo Veliz y Vicente Pizarro.

57' GOL DE CENTRAL. Remate de Ibarra de zurda que parecía en manos de Burrai, pero dio rebote y ahí estaba Pizarro para empujarla a la red. Delirio en Arroyito.

NO SOLO QUE PIDIÓ PERDÓN, SINO QUE TUVO UNA EXPRESIÓN DE DOLOR: Jonathan Gómez hizo valer la ley del ex y marcó el 1-1 de Sarmiento ante Rosario Central en Arroyito. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4GaGLFHj15

77' GOL DE SARMIENTO: Después de un lateral llegó el centro al área de cabeza de Zabala sobre Pizarro, Mirabel le ganó a Ovando y asistió con el pecho al ingresado Jonatan Gómez, quien volvió a ganarle al zaguero central, resolvió bárbaro y tuvo cierta complicidad en Ledesma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2046021364805439645&partner=&hide_thread=false EL RECLAMO DE SARMIENTO: todo el plantel y Cuerpo Técnico del Verde pidió una infracción en el inicio de la jugada del golazo de Véliz para el 1-0 de Rosario Central. ¿Qué te pareció?



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Después del gol de Veliz, todo Sarmiento reclamó una falta previa de Sandez sobre Marabel, pero Merlos y el VAR la desestimaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2046019839865598023&partner=&hide_thread=false ¡HERMOSO PASE DE TACO DE POL FERNÁNDEZ Y DEFINICIÓN DE ALEJO VÉLIZ! Así llegó el 1-0 del Rosario Central de Almirón contra Sarmiento en el Gigante de Arroyito por la fecha 15 de la Zona B del #TorneoApertura.



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41' GOL DE CENTRAL. Alejo Veliz convierte de frente a Burrai luego de buena jugada de Campaz, el centro de Pizarro y un taco precioso de Pol Fernández para asistirlo.

34' Burrai le sacó el gol a Pol Fernández, que quedó mano a mano tras gran pase de Pizarro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2046018182356336803&partner=&hide_thread=false ¿CÓMO NO FUE GOL DE SARMIENTO? Cruce milagroso y salvador de Ovando para salvar el arco de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.



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31' Se lo perdió Sarmiento o mejor dicho, la salvó Ovando. Como ante Huracán, Pol Fernández entregó corto un pase atrás, vino la contra de Thiago Santamaría y el pase-gol de Mauricio Martínez para que Junior Marabel la empuje, pero el zaguero se anticipó y la mandó al córner.

24' Campaz envió uno de esos centros picantes que no pudo conectar Ortiz.

9' Sandez tuvo el primero. Tras varios rebotes y una combinación con Campaz, el remate se fue arriba del travesaño.

15115715-df72-4cb9-886d-7fc91e1532e2 (1) Carlos Quintana y Ángel Di María, a pura sonrisa en el banco de Central. Marcelo Bustamante

En el equipo de Jorge Almirón Ángel Di María finalmente fue al banco y el DT dispuso lo mejor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2046009463971221715&partner=&hide_thread=false UN CLIMA INUSUAL EN EL GIGANTE: por una sanción, los hinchas de Central no pudieron entrar banderas ni instrumentos a su estadio y así se vivió el recibimiento ante Sarmiento. ¡La pasión dice presente igual!



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>>Leer más: Una buena noticia en el mundo Central: Ángel Di María apareció en la lista de convocados

Las estadísticas en el Gigante