Central encontró la victoria en la última por un error del arquero de Sarmiento

Central venció 2 a 1 a Sarmiento de Junín en el Gigante, en un partido clave para quedar a las puertas de los playoffs del torneo Apertura. Los canallas quedaron al borde de la clasificación, por los goles de Alejo Veliz y Vicente Pizarro.
Central venció 2 a 1 a Sarmiento en la última jugada y sumó tres puntos clave para entrar a los playoffs. Veliz y Pizarro, los goles canallas
Central venció 2 a 1 a Sarmiento de Junín en el Gigante, en un partido clave para quedar a las puertas de los playoffs del torneo Apertura. Los canallas quedaron al borde de la clasificación, por los goles de Alejo Veliz y Vicente Pizarro.
57' GOL DE CENTRAL. Remate de Ibarra de zurda que parecía en manos de Burrai, pero dio rebote y ahí estaba Pizarro para empujarla a la red. Delirio en Arroyito.
77' GOL DE SARMIENTO: Después de un lateral llegó el centro al área de cabeza de Zabala sobre Pizarro, Mirabel le ganó a Ovando y asistió con el pecho al ingresado Jonatan Gómez, quien volvió a ganarle al zaguero central, resolvió bárbaro y tuvo cierta complicidad en Ledesma.
Después del gol de Veliz, todo Sarmiento reclamó una falta previa de Sandez sobre Marabel, pero Merlos y el VAR la desestimaron.
41' GOL DE CENTRAL. Alejo Veliz convierte de frente a Burrai luego de buena jugada de Campaz, el centro de Pizarro y un taco precioso de Pol Fernández para asistirlo.
34' Burrai le sacó el gol a Pol Fernández, que quedó mano a mano tras gran pase de Pizarro.
31' Se lo perdió Sarmiento o mejor dicho, la salvó Ovando. Como ante Huracán, Pol Fernández entregó corto un pase atrás, vino la contra de Thiago Santamaría y el pase-gol de Mauricio Martínez para que Junior Marabel la empuje, pero el zaguero se anticipó y la mandó al córner.
24' Campaz envió uno de esos centros picantes que no pudo conectar Ortiz.
9' Sandez tuvo el primero. Tras varios rebotes y una combinación con Campaz, el remate se fue arriba del travesaño.
En el equipo de Jorge Almirón Ángel Di María finalmente fue al banco y el DT dispuso lo mejor.
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