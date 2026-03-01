Central: el color de los hinchas en la salida de Arroyo Seco y la llegada al Parque

Los simpatizantes canallas se llegaron en gran número hasta la concentración. Los futbolistas cantaron junto a ellos, sacaron fotos y filmaron. El plantel, en el Coloso.

Ignacio Ovando se prende a la euforia de los hinchas en la partida del plantel desde la concentración de Arroyo Seco.

Hay comportamientos de los hinchas que están firmes en la previa de cada clásico. Cuando toca en el Gigante, el simpatizante de Central acompaña en Arroyito y cuando toca de visitante, el apoyo se traslada a Arroyo Seco . Así, el micro que partió desde la concentración canalla hacia Rosario fue despedido por un gran número de hinchas. El plantel auriazul poco después ya llegó al Coloso.

No es la primera vez que esto ocurre, ya que hace varios años que los canallas cumplen con ese ritual, que es el último empujón hacia sus jugadores antes de un partido de semejante calibre.

El colectivo tuvo que hacerse paso entre la gente que aguardaba expectante en el portón de entrada del predio de Arroyo Seco y, por supuesto, se desató una fiesta con mucho fervor y color. Con banderas, gritos, bombas de humo y el cotillón habitual.

Los jugadores, en el interior del micro no se mostraron sorprendidos, pero sí se plegaron a la euforia de los hinchas que, estoicamente, estaban soportando la alta temperatura.

A los 39 años, Marco Ruben vuelve a vivir un clásico. El goleador se entusiasmó con el apoyo de los hinchas de Central.

>>Leer más: Central suma experiencia para el clásico: concentra Marco Ruben y algunos referentes más

Prácticamente todos se unieron a los cánticos y muchos otros sacaron inmediatamente sus teléfonos celulares para retratar con fotos y videos el momento que se estaba viviendo.

Salida2 Fatura Broun retrató el momento de la partida. Sacó fotos y filmó, al lado de un Ávila también eufórico.

Central se puso rumbo al Parque con un plantel confiado y con confianza de lograr una nueva victoria en un clásico. Los hinchas cumplieron con su parte y despidieron al grupo con el fervor típico.

El plantel se instalaría poco tiempo después ya en el Coloso del Parque. El coordinador de la dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, confirmó que todo fue con normalidad.

De todas formas, hubo un piedrazo al micro de Newell's al llegar al estadio y rompió uno de los vidrios, lo que afectó al preparador físico Mariano Lisanti. El colectivo en que se desplazó el plantel leproso circuló sin su ploteo y por eso se piensa que pudo confundirse con el de Central.