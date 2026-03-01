La Capital | Ovación | Central

Central: el color de los hinchas en la salida de Arroyo Seco y la llegada al Parque

Los simpatizantes canallas se llegaron en gran número hasta la concentración. Los futbolistas cantaron junto a ellos, sacaron fotos y filmaron. El plantel, en el Coloso.

1 de marzo 2026 · 15:24hs
Ignacio Ovando se prende a la euforia de los hinchas en la partida del plantel desde la concentración de Arroyo Seco.

Prensa CARC

Ignacio Ovando se prende a la euforia de los hinchas en la partida del plantel desde la concentración de Arroyo Seco.

Hay comportamientos de los hinchas que están firmes en la previa de cada clásico. Cuando toca en el Gigante, el simpatizante de Central acompaña en Arroyito y cuando toca de visitante, el apoyo se traslada a Arroyo Seco. Así, el micro que partió desde la concentración canalla hacia Rosario fue despedido por un gran número de hinchas. El plantel auriazul poco después ya llegó al Coloso.

No es la primera vez que esto ocurre, ya que hace varios años que los canallas cumplen con ese ritual, que es el último empujón hacia sus jugadores antes de un partido de semejante calibre.

El colectivo tuvo que hacerse paso entre la gente que aguardaba expectante en el portón de entrada del predio de Arroyo Seco y, por supuesto, se desató una fiesta con mucho fervor y color. Con banderas, gritos, bombas de humo y el cotillón habitual.

Sakida
A los 39 años, Marco Ruben vuelve a vivir un clásico. El goleador se entusiasmó con el apoyo de los hinchas de Central.

A los 39 años, Marco Ruben vuelve a vivir un clásico. El goleador se entusiasmó con el apoyo de los hinchas de Central.

El plantel canalla, a los gritos y con celulares en mano

Los jugadores, en el interior del micro no se mostraron sorprendidos, pero sí se plegaron a la euforia de los hinchas que, estoicamente, estaban soportando la alta temperatura.

>>Leer más: Central suma experiencia para el clásico: concentra Marco Ruben y algunos referentes más

Prácticamente todos se unieron a los cánticos y muchos otros sacaron inmediatamente sus teléfonos celulares para retratar con fotos y videos el momento que se estaba viviendo.

Salida2
Fatura Broun retrató el momento de la partida. Sacó fotos y filmó, al lado de un Ávila también eufórico.

Fatura Broun retrató el momento de la partida. Sacó fotos y filmó, al lado de un Ávila también eufórico.

Central se puso rumbo al Parque con un plantel confiado y con confianza de lograr una nueva victoria en un clásico. Los hinchas cumplieron con su parte y despidieron al grupo con el fervor típico.

El plantel se instalaría poco tiempo después ya en el Coloso del Parque. El coordinador de la dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, confirmó que todo fue con normalidad.

De todas formas, hubo un piedrazo al micro de Newell's al llegar al estadio y rompió uno de los vidrios, lo que afectó al preparador físico Mariano Lisanti. El colectivo en que se desplazó el plantel leproso circuló sin su ploteo y por eso se piensa que pudo confundirse con el de Central.

Noticias relacionadas
newells vs. rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Luciano Herrera, uno de los pocos que quedó en Newells del último clásico en el Coloso, ante Emanuel Coronel.

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

La última foto del clásico rosarino. El leproso Luciano Herrera va con todo ante la trepada del canalla Agustín Sández. Volverán a verse las caras en el Coloso.

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newell's y Central eligen su propia aventura

Cóccaro no podrá ser opción en ataque para Newells en el clásico de mañana. 

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newell's en el clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Lo último

Central: el color de los hinchas en la salida de Arroyo Seco y la llegada al Parque

Central: el color de los hinchas en la salida de Arroyo Seco y la llegada al Parque

Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

Newells cambia medio equipo para el clásico rosarino

Newell's cambia medio equipo para el clásico rosarino

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Fue detenido tras un operativo de inteligencia. El joven de 22 años está acusado de integrar una asociación ilícita investigada por la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas
Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario
Newells cambia medio equipo para el clásico rosarino

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's cambia medio equipo para el clásico rosarino

Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Ovación
Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

Central: La probable formación del técnico Jorge Almirón para el clásico rosarino

Newells cambia medio equipo para el clásico rosarino

Newell's cambia medio equipo para el clásico rosarino

Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos y peligra la Finalissima Argentina vs. España

Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos y peligra la Finalissima Argentina vs. España

Policiales
Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe
Policiales

Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

La Ciudad
Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa
La Ciudad

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila en las escuelas

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila en las escuelas

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día
La Ciudad

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Politica

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Rugby: Ignacio Gandini: Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar
OVACIÓN

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar