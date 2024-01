Central dejó el arco en cero por Broun que fue el destacado ante Banfield

Jorge Broun no tuvo mucho trabajo en el arco, pero descolgó tres pelotas que tenían destino de gol. En un partido mediocre fue lo mejor del campeón.

Jorge Broun 6.5: No tuvo mucho trabajo, pero descolgó tres pelotas que iban adentro. Fue lo mejor del campeón.

Elías Ocampo 5: Trata de adaptarse a una posición que no siente por naturaleza. Se lo vio retenido cuidando su banda. Fue reemplazado en el complemento.

Agustín Sández 6: Sigue evolucionando desde el juego. Es una carta interesante que tiene el equipo. Sea en defensa como ataque.

Tomás O'Connor 5: Se plantó de volante interno. No hizo tanto pie porque no pudo amalgamarse con Ortiz. No en vano Russo lo suplió.

Kevin Ortiz 5.5: Intentó aportar equilibro en una zona muy combativa donde el césped además no ayudó. Por momentos marcó presencia, en otros no tanto. Cumplió, pese a haber salido en el segundo tiempo.

Lautaro Giaccone 4: Aportó solamente un remate al arco antes del primer cuarto de hora y luego se diluyó como hielo al sol.

Ignacio Malcorra 5.5: Le faltó mostrar en este partido el carné para ser el conductor del equipo. Con vaivenes y todo demostró que en ofensiva es aporte valioso.

Maximiliano Lovera 5: Primero actuó por izquierda. Luego por derecha. No desentonó, pero tampoco fue determinante.

Luca Martínez Dupuy 5.5: Por ser el único punta definido hizo lo que pudo. Nunca recibió una pelota limpia. Eso sí, no se guardó nada.

INGRESARON

Jaminton Campaz 5.5: Entró en el inicio del complemento tras haber protagonizado la novela del verano porque no firmaba la compra del pase. El Bicho mostró algo de lo suyo.

Franco Ibarra 5: Ingresó y se metió más al corazón del medio, pero no gravitó. Se nota que se está adaptando al mundo Central.

Mauricio Martínez 5: Lo positivo es que sumó más minutos. Se notó que debe ponerse a tono desde lo futbolístico. Casi hace un gol en contra.

Francesco Lo Celso -; Muy poca participación. Apenas se asoció una sola vez con Campaz.

Juan Komar -: Rindió acorde al rol asignado. Lo suyo fue con perfil bajo pero eficaz.

Miguel Russo 5.5: Puso en cancha una formación y terminó mostrando otra, sobre todo en el mediocampo. Su equipo sigue exhibiendo signos de que aún le falta un golpe de horno.