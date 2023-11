Central dará la última función en casa de color esperanza

Será un espectáculo en alta definición. Tan colorido como futbolísticamente intenso. Central y River estarán este sábado a la tarde cara a cara en el Gigante una vez más. Los dos tienen sus retos a cumplir. Ambos comulgan un presente diferente. El millonario goza de un sólido liderazgo en la zona que los nuclea. A eso hay que sumarle que cuenta con un gran caudal de materia prima de exportación. El sello de los números certifican su calidad individual y colectiva. Del otro lado del horizonte estará el canalla. El dueño de casa que hizo del Gigante su mayor fortaleza. Tiene debilidades globales, pero está cerrando una campaña bárbara si se mira en el espejo retrovisor de cómo arrancó el año. El elenco de Arroyito buscará este sábado capitalizar el envión anímico que acumula actuando ante su pasional masa para seguir peleando el ingreso a la próxima Copa Libertadores y la posible chance de meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga . No caben dudas de que para la comunidad centralista será la última función en casa de color esperanza.

Central sueña. Confía y continúa luchando para cumplir con el calendario y hacer saltar la banca si logra entrar a la Libertadores 2024. Desde las 18.30 jugará ante un peso pesado del continente. River llega a esta contienda con un mazazo en la cabeza que le produjo Huracán. Pero eso no le quita el poderío natural que ostenta. Alcanza con ver su plantel o cómo marcha en las posiciones de todas las tablas avalarlo.

Central: Russo no tiene el equipo para recibir a River debido al clima

El equipo canalla viene de cumplir un flojo rol en Parque Patricios ante Barracas Central, más allá del 1 a 1 final. En realidad, no hizo más que ratificar su anemia y problemática sin solución que acarrea desde inicio de campaña, ya que una sola vez pudo ganar jugando de visitante. En esta materia, Miguel Russo no aprobó.

Por eso es que esta tarde buscará cambiar de paso ante un adversario de real jerarquía. Será una empresa nada fácil, claro está. Sin embargo, los anfitriones llegan con la ilusión de sumar los tres puntos y quedar a un tris de quedarse con el boleto a la Libertadores y la posibilidad de jugar los playoffs. Sobre todo con el triunfo de este viernes de Estudiantes, que ganó y desplazó a Central de la línea directa.

Es más, el equipo de Russo está obligado a ganarle al millonario porque ni empatando quedará en zona de Libertadores. Necesita los tres puntos para volver estar entre los cuatro que jugarán la Libertadores 2024.

Central no vive un momento de urgencia pero tampoco está para dejar escapar esta chance que le pone el destino en sus manos. El equipo tiene en claro que pese a sus limitaciones actuando afuera del Gigante y algunos desacoples colectivos, cuenta con un plus que lo caracteriza por ser único. Y es que de local está hecho un demonio porque no pierde en su casa desde que lo dirigía Carlitos Tevez en 2022.

No pasa por hacer eje en el invicto que supo conseguir. Sucede que el equipo de Russo no puede flaquear en este día especial. No debe realmente si anhela cruzar la meta como lo imagina toda la comunidad centralista. Por eso, el partido de esta 13ª fecha del torneo es clave.

Necesita quedarse con el triunfo como sea. Sea para alimentar la esperanza como además para llegar a la última vuelta de la competencia con toda la energía puesta en alcanzar y aferrarse al ingreso de la Libertadores y a la posible chance de radicarse definitivamente en los cuartos de finales la Copa de la Liga, que tiene justamente a River como el gran candidato a ganarla por el andar que viene exhibiendo en líneas generales.

Probables formaciones:

Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Tomás O'Connor y Kevin Ortiz; Agustín Toledo o Fabricio Oviedo, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Tobías Cervera. DT: Miguel Russo.

River: Franco Armani; Andrés Herrera o Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Milton Casco; Rodrigo Aliendro o Ignacio Fernández y Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Salomón Rondón. DT: Martín Demichelis.

Cancha: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Horario: 18:30.

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto: lacapital.com.ar.

Radio: LT8.