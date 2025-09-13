Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Exigen que se reviertan los vetos a la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, y se suman a la marcha federal del miércoles. Más del 85% de los profesionales de la salud del país son egresados de las universidades públicas

La Facultad de Medicina de la UNR forma parte del Foro de Facultades y Escuelas de Medicina Pública (Fafemp)

Desde el Foro de Facultades y Escuelas de Medicina Pública (Fafemp) pusieron en valor tanto la educación como la salud públicas y exigieron a los legisladores voltear los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Además, anunciaron que se sumarán a la marcha federal universitaria del miércoles.

El Fafemp, del cual participa la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sostuvo la importancia de las leyes al indicar que más del 85% de los profesionales de la salud del país son egresados de las universidades públicas .

Además, en defensa de la salud pública, destacaron el aporte que brinda tanto el Hospital Garrahan como "otros nosocomios públicos a través de atención, orientación y tratamiento a miles de pacientes de forma diaria, además de ser un centro formador de profesionales del más alto nivel”. También mencionaron que cada centro de salud está “inmerso en el territorio o la situación por la que atraviesan las residencias médicas”.

Con la firma de Jorge Molinas, decano de la Facultad de Medicina de la UNR, el texto enfatiza en el rol de las universidades públicas, que forman profesionales de “alta capacitación académica y comprometidos, desde el conocimiento y la práctica, en el desarrollo independiente de Argentina”.

“Es un orgullo y un privilegio que se construyó a lo largo de cientos de años y su defensa ha sido puesta en valor por gran parte de los ciudadanos del país”, señaló el comunicado suscripto por Molinas, quien también es secretario de Fafemp.

Las instituciones dentro de Fafemp se presentaron como “formadoras de futuros profesionales de la salud” y pidieron por la “defensa de la salud y la educación pública”.

Por último, celebraron el acuerdo entre profesionales de la salud y la educación universitaria para organizar la marcha federal “en defensa del bienestar de cada habitante del territorio argentino”.

Marcha federal universitaria en Rosario

Luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de financiamiento universitario, las universidades nacionales decidieron que el próximo miércoles se desarrolle una nueva edición de la marcha federal universitaria. En Rosario, sólo faltaba el horario de concentración y la recorrida de la movilización, algo que se decidió este viernes en asamblea.

La misma se desarrolló en plaza San Martín y contó con la participación de todos los claustros que son parte de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Luego de la deliberación, se decidió que la marcha federal universitaria en Rosario sea con una concentración inicial, desde las 16, en la plaza San Martín para, a las 17, comenzar a marchar hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

Además, se votó realizar distintas actividades en cada facultad, como sacar las clases a la calle durante lunes y martes.

El veto de Milei

Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, se viene una nueva marcha de docentes, no docentes y estudiantes. La movilización será el próximo miércoles 17 de septiembre, el día que la Cámara de Diputados tratará el decreto presidencial.

"Si hay veto, hay marcha", había sido la consigna que docentes y estudiantes habían lanzado, previendo el veto de Milei a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso en agosto pasado. La norma garantizaba fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y una actualización salarial para el personal.

Sin embargo, el miércoles por la noche se publicó en el Boletín Oficial el decreto 27.795 que dio de baja la ley, bajo el argumento que "el proyecto, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesaria".

Este jueves, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, explicó que la norma implicaba una inversión del 0,14% del PBI: "Sin comprometer fiscalmente a nuestro Estado, garantizaba las condiciones mínimas e indispensables para llegar a fin de año con normalidad".

>> Leer más: La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

De la marcha federal universitaria participarán el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios docentes y nodocentes, las organizaciones estudiantiles y las 57 universidades nacionales para exigir la implementación de la ley de financiamiento universitario.