Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Boca se puso en ventaja a través de Rodrigo Battaglia, ex Central, y Ángel Di María lo igualó con un golazo olímpico en un desbordante Gigante del Arroyito.

El Gigante de Arroyito, a full, para Central recibiendo a Boca.

El grito de gol de Ángel Di María, el goleador de Central en el Clausura. Venía del golazo en el clásico, ahora lo hizo olímpico.

Central y Boca dieron todo, sobre todo en el primer tiempo, pero no pudieron llevarse la victoria que buscaron. El ex canalla Rodrigo Battaglia abrió la cuenta para el equipo de Miguel Ángel Russo y Ángel Di María, con un golazo olímpico, igualó enseguida. Fue 1 a 1 y los dos siguen en Copa Libertadores.

Justo en el día que Holan cumple 65 años , llegó al Gigante la visita del técnico icónico de Central, Miguel Ángel Russo, dirigiendo a Boca y después de superar un proceso infeccioso que lo tuvo internado la semana pasada.

Después del gran recibimiento, llegó un vertiginoso primer tiempo, con mucha adrenalina en ambas áreas. A los 19', el exleproso Brian Aguirre mandó de zurda un buen centro dentro del área auriazul y de cabeza convirtió Battaglia.

Pero lo disfrutó poco Boca, porque Di María sorprendió con un córner olímpico a los 24', ejecutado desde la derecha, para hacer delirar al Gigante y ante un Leandro Brey sorprendido que salió mal.

En el otro arco, Jorge Broun fue clave para sostener el empate dos veces. Al final del primer tiempo en un entrada a toda máquina de Miguel Merentiel y en un zurdazo de Juan Barinaga en el complemento. Mientras que Brey le sacó un buen remate al ingresado Jaminton Campaz.

En el complemento bajaron las revoluciones y por eso se selló un lógico 1 a 1.

El minuto a minuto entre Central y Boca

