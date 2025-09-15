La Capital | Ovación | Newell's

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Darío Benedetto sumó minutos el viernes y Fabbiani tiene la chance de que integre el ataque que imaginó, junto a Carlos González, para el partido contra Belgrano

Rodolfo Parody

15 de septiembre 2025 · 06:10hs
Fabbiani dijo que "Pipa (Benedetto) ya está al cien" y lo tiene a disposición para ser titular en Newells ante Belgrano.

Fabbiani dijo que “Pipa (Benedetto) ya está al cien” y lo tiene a disposición para ser titular en Newell's ante Belgrano.

“El Pipa (Benedetto) ya está al cien. Te da jerarquía. Lo necesitamos, para que lo ayude a Ever (Banega), Víctor (Cuesta) y Lollo”. La evaluación de Cristian Fabbiani sobre Darío Benedetto, luego de meterlo para juegue el segundo tiempo de Newell's frente a Atlético Tucumán (2-0), ratifica lo que dijo en anteriores oportunidades.

“Es la categoría que faltaba. El dulce ya me lo dieron”, manifestó cuando le trajeron al centrodelantero.

Si para Fabbiani, Benedetto se encuentra en óptimas condiciones, por qué no pensar que para el partido del miércoles 17, contra Belgrano, por los cuartos de final de la Copa Argentina, no aparezca entre los once desde el comienzo junto a Carlos González, excluido el viernes frente al Decano tucumano por el Clausura.

Un doble nueve que fue planteado por el entrenador antes del inicio de la competencia oficial de la segunda mitad del año. “Cocoliso y Pipa van a jugar juntos, todos los partidos”, aseguró el Ogro en la conferencia que dio el 10 de junio.

Pipa Benedetto, afuera antes de empezar

El desgarro de Benedetto en el cuadrangular de México, contra Mazatlán, modificó los planes de Fabbiani. Lo tuvo en el banco en la 1ª fecha, solo para contar con un futbolista que sea el arquero ante baja sorpresiva de Keylor Navas.

Dar&iacute;o Benedetto pidi&oacute; el cambio y entra Thiago Gigena en Newell's. El Pipa dur&oacute; media hora ante Mazatl&aacute;n.

Darío Benedetto pidió el cambio y entra Thiago Gigena en Newell's. El Pipa duró media hora ante Mazatlán.

“Tuvimos la desgracia de que el Pipa se lesionó y en el primer partido no pudo estar. Sé el esfuerzo que hace y lo que nos puede dar”, resaltó Fabbiani sobre el atacante, que sufrió una nueva lesión en un entrenamiento previo al partido por la 4ª fecha de la Liga, contra Central Córdoba (1-1), en el Coloso.

El debut del nueve recién fue en el clásico rosarino (0-1). Entró en los últimos minutos. A la fecha siguiente, contra Barracas Central (1-2), tuvo su primera vez entre los titulares. Jugó el primer tiempo y fue reemplazado en el entretiempo.

Hasta que un día, los pudo juntar

Ese día, Fabbiani finalmente jugó con el doble nueve que adelantó en la pretemporada: Benedetto y Cocoliso González. No se complementaron como se hubiese esperado. El Pipa no incidió en ataque. El paraguayo sí, con un cabezazo para el empate transitorio.

>> Leer más: Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newell's: "Tomamos la Copa Argentina con seriedad"

Un nuevo partido en el Coloso, ante Atlético Tucumán, encontró a Benedetto entre los suplentes y a González ni siquiera en el banco. Sorprendió la decisión, más allá de la intención de no arriesgarlo, para la Copa Argentina. No había entrenado con normalidad durante la semana, porque el jugador argumentó una molestia.

El único nueve fue Genaro Rossi, hasta que Fabbiani decidió el ingreso de Benedetto para el segundo tiempo. Así Newell’s jugó con dos centrodelanteros. Y el DT mantuvo la idea cuando reemplazó a Rossi por Giovani Chiaverano.

Categoría y experiencia

“El miércoles jugamos un partido muy importante. El Pipa ya está al cien. Estoy contento, porque te da jerarquía. Es lo que necesitamos también, otro hombre más, para que lo ayude a Ever (Banega, Víctor (Cuesta) y Lollo”, dijo.

>> Leer más: El arquero que llegó para reemplazar a Keylor Navas y se convirtió en el mejor refuerzo de Newell's

Con la mención de estos nombres, dejó en claro que pretende trayectoria adentro de la cancha. ¿Será con el Pipa en San Luis?

“Si el entrenador lo dispone, voy a estar para jugar todo el partido”, planteó Benedetto cuando se lo consultó de la Copa Argentina.

El doble nueve, Benedetto y González, es una posibilidad, aunque habrá que tener en cuenta que esquema define Fabbiani y si además le devuelve la titularidad a Luciano Herrera, recuperado de una lesión en el sóleo y que fue suplente contra los tucumanos.

