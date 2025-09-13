Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos La policia encontró una importante suma de dinero en efectivo, billetes de dólares y reales junto con elementos para fraccionar las drogas 13 de septiembre 2025 · 14:02hs

Parte de lo secuestrado en las dos viviendas de zona sur

Cinco personas fueron detenidas en la zona sur de Rosario luego de dos allanamientos en el marco de una investigación por narcotráfico. Además, la policía secuestró más de 3 millones de pesos y billetes de moneda extranjera, una decena de celulares, drogas y elementos utilizados para el fraccionarla.

El operativo se realizó este viernes en horas de la tarde en dos viviendas ubicadas a menos de 100 metros de distancia entre sí. La primera está en Entre Ríos al 6200 y la otra en Arrieta al 1300, en el barrio San Martín, a pasos de la Estación de Trenes Rosario Sur.

Los efectivos irrumpieron en las dos casas y detuvieron a Natalia S. P. de 32 años, Fernando J. G. de 48, Paola Y. R. de 42, Zamira A. R. de 18 y Ramón O. M. de 52, en el marco de una investigación por infracción a la ley 23.737, con intervención del fiscal David Carizza del Equipo de Microtráfico, y la jueza Lorena Aronne.

Drogas y dinero en la zona sur En total, las fuerzas de seguridad encontraron 3.007.600 pesos, 765 dólares y 45 reales en efectivo, diez teléfonos celulares, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento (recortes, tijera, precintos y abrochadora). El operativo incluyó el hallazgo de 420 gramos de marihuana compactada y fraccionada, 130 gramos de cocaína en trozos y envoltorios, y tres cargadores de pistola calibre 45.

detenidos zona sur 13.9 El fiscal interviniente dispuso el secuestro de todos los elementos y el traslado de los detenidos a sede de la división de Microtráfico. La evidencia quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).