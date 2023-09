Central correrá una maratón ante los necesitados

El equipo de Russo deberá enfrentar antes del clásico, en ocho días, a tres equipos que pugnan por no descender: Colón, Independiente y Gimnasia. Será además una dura lucha porque anhela clasificar a una copa internacional.

No serán tres partidos más en la vida futbolística de Central. Ni hablar cuando luego llegue el turno de recibir a Newell’s para darle vida a una nueva edición del clásico más pasional del país. El canalla tiene tres exigentes desafíos a la vista. Jugará ante rivales que prometen dar una dura batalla porque no están en condiciones de regalar puntos como consecuencia de que están pugnando por no descender. Los de Arroyito se erigirán en una especie de juez además de tener un fixture picante: Colón, Independiente y Gimnasia. La tropa comandada por Miguel Russo sabe que frente a sabaleros, diablos rojos y triperos deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantener intacta la llama de la ilusión en pos de clasificar a alguna copa internacional.