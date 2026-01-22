La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Renzo Altamura se transformó en lal séptima incorporación de Central Córdoba para disputar el torneo de la Primera C. El delantero llega de Belgrano de Arequito

Juan Iturrez

22 de enero 2026 · 17:30hs
Central Córdoba. El club de Tablada sumó a Renzo Altamura para disputar la Primera C 2026. 

Renzo Altamura se transformó en el séptimo refuerzo de Central Córdoba para disputar el torneo de la Primera C, desde el 21 de febrero. El delantero de 28 años llega desde Belgrano de Arequito y firmó por una temporada con la institución del barrio Tablada.

El atacante viene de ser campeón y goleador en el Azul de Arequito. Además, fue goleador del torneo en Huracán de Chabás en 2024 y campeón y goleador de Unión de Arroyo Seco en 2023.

Central Córdoba jugará la Primera C

Los charrúas, comandados por Daniel Teglia y Diego Acoglanis, siguen sumando jugadores para afrontar el duro y complicado campeonato en la cuarta categoría de AFA.

Altamura viene de ser el goleador de los azules de Arequito campeón de la Liga Casildense dirigido por Horacio Vailati, logrando el cuarto título consecutivo de Belgrano, la estrella número 13 en su vitrina.

Con este refuerzo, el matador sumó su séptima incorporación para la temporada 2026. Los anteriores son Cristian el Pato Sánchez, el arquero Matías Giroldi, Matías Córdoba, Nery Domínguez, Benjamín Galucci y Franco Fernández.

Renzo Altamura dialogó con Ovación

“Estoy muy contento, muy ilusionado, con mucha confianza y ganas en este nuevo desafio. Ya arranqué a entrenar con mis nuevos compañeros. Soy un delantero de mucho trabajo, que corre, mete, con mucho hambre, que no doy ninguna pelota por pérdida, y que siento que tengo mucho para aportarle al club”, dijo el delantero que viene de la Liga Casildense en diálogo con el Diario La Capital.

Altamura fue goleador en tres ligas del interior. “Vengo de hacer 71 goles en los últimos tres años, en diferentes ligas, y creo que puedo aportar muchos más y tengo mucha entrega. Estoy muy ansioso de que arranquen los amistosos para poder demostrar y sumar minutos. Tengo mucha confianza de que va a ser un año muy bueno, hay mucha jerarquía en el plantel, veo un grupo muy unido y sano”, señaló el nuevo refuerzo de Central Córdoba.

El delantero se ilusiona con el nuevo Central Córdoba

Por último el joven delantero se ilusiona con el nuevo equipo de Central Córdoba. “Estamos en la pretemporada con un objetivo claro de realizar una buen trabajo en lo físico. La idea es afianzarnos grupalmente, hacernos fuerte, en el corto plazo llegar bien a los amistosos y sobre todo a la primera fecha para arrancar de una buena manera el torneo. Y en el largo plazo, obviamente ser protagonistas, Central Córdoba es un equipo grande y apunta a lograr el ascenso", cerró Altamura.

