Central: comenzaron las charlas por la continuidad de Montoya

La intención es que Montoya firme por un año más, aunque está la posibilidad de que el acuerdo contemple el compromiso de que a los seis meses su situación pueda reverse, en caso de que aparezca el interés de algún otro club.

MOntoya2SSM.jpg Montoya se perdió más de la mitad del torneo y quiere tomarse revancha de eso. Primero tiene que arreglar la deuda. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Otra cuestión a charlar es la cancelación de la deuda que el club mantiene con el futbolista. Según confiaron algunas de las voces consultadas, primero habrá que resolver ese tema para después sí abordar de lleno el tema de la continuidad.

Lo que se sabe es que Montoya tiene ganas de continuar en Arroyito y que uno de los factores importantes es que Tevez es el técnico. Es más, allegados a la dirigencia en su momento confiaron que la única condición que Montoya pensaba poner para seguir en Central es que el Apache sea el técnico.

Además, Montoya está deseoso de revertir el mal momento que le tocó vivir en el torneo que acaba de finalizar, donde jugó su último partido en la novena fecha, en el clásico ante Newell’s. Es que ese día sufrió una lesión que lo marginó de las canchas hasta el final de la competencia.

Lo concreto es que la comisión directiva pretende cumplir con el pedido de Tevez y por eso el inicio de la negociación con el Chaqueño, quien llegó al club a principios de año de la mano del Kily González y que mostró su mejor nivel con Tevez, luego de que el técnico lo trasladara de la banda derecha al centro de la cancha.

Sin avances por Tanlongo

La reunión (vía zoom) que se esperaba el lunes con la empresa que representa a Mateo Tanlongo, finalmente no se pudo hacer, entre otras cosas porque el presidente en ejercicio Ricardo Carloni participó de la reunión de la Liga Profesional. Todo pasó para este miércoles o jueves a más tardar. Es que desde la dirigencia pretenden resolver cuanto antes la situación de Toto, a quien en diciembre se le vence el contrato. Desde el club hay optimismo de que podrán llegar a un acuerdo y el jugador firmará un nuevo contrato, pero por ahora no pasa de un simple deseo. Sí tienen en claro que de no llegar a un arreglo, el futbolista será separado del plantel e iría con la reserva.