Carlos Tevez hará este lunes a la mañana un nuevo ensayo y ahí el técnico canalla podría definir los once apellidos que buscarán conseguir un triunfo en Arroyito.

Central jugará este lunes a la noche ante Unión y Carlos Tevez no definió los once apellidos. El entrenador tiene dudas. También certezas. El Apache apelará a su libreto y se tomará hasta último momento para confirmar la alineación. Lo positivo, al menos es lo que marca el cuadro teórico tras la derrota ante Racing, es que recuperará a cuatro jugadores: Damián Martínez, Javier Báez, Ignacio Malcorra y Mateo Tanlongo. En tanto, todo indica que Juan Gabriel Rodríguez no estará a disposición por una sobrecarga muscular en uno de los isquiotibiales.