Central: sin Candia, Oviedo, Bianchi y Dupuy alzan la mano

Además de la derrota, dura por cierto, Central se trajo de cancha de Lanús otro contratiempo importante: la lesión de Jhonatan Candia, lo que obligará a Miguel Angel Russo a buscarle un reemplazante por el largo tiempo que el uruguayo no podrá estar en cancha. Es que el parte médico emitido por el club en la tarde del domingo habla de que la ausencia de Candia será, como mínimo, de entre cuatro y seis semanas por esa ruptura parcial del ligamento colateral interno de la rodilla derecha que sufrió en el sur bonaerense. Por eso, de ahora en más se abre un nuevo escenario, no sólo para el entrenador, sino para aquellos futbolistas que vienen peleando por ganarse un lugar entre los once. ¿Quiénes son los candidatos que se anotan en esa carrera? Fabricio Oviedo, Octavio Bianchi y Luca Martínez Dupuy. Otra posibilidad es que haya un cambio de esquema y que el equipo pase a jugar con un solo punta, lo que suena menos probable.