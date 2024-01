Central: Campaz todavía no decide su futuro

Sin dudas la de Campaz es “la novela” de todos los mercados de pases , sólo que en esta ocasión el involucrado es Central. Y la cosa parece cambiar día a día, porque este martes las informaciones daban cuenta de que Campaz desistía de seguir en Gremio y que iba a volar de inmediato hacia Montevideo para unirse a la delegación canalla. Pero 24 horas después volvió a haber desconcierto porque el jugador no sólo no viajó, sino que se empezó a hablar de la posibilidad de que Gremio esté negociando con algún club , para la compra total del pase. Un firme candidato sería River.

Gremio había convocado a Campaz para que se sume a la pretemporada, ya que aún no había firmado su contrato con Central y de inmediato desde el club de Porto Alegre indicaron que el tumaqueño no iba a jugar allí, porque el técnico Renato Portaluppi no lo iba a tener en cuenta, pero también porque la relación con los hinchas no es para nada buena.