Central busca un buen maquillaje en su última salida

En Central el cierre de la Liga Profesional está frente a sus narices, esta noche a las 19 en el Gigante de Alberdi, y en pocos días comenzará el tiempo de los análisis y las conclusiones (en eso se incluirá seguramente el partido por Copa Argentina, ante Chaco For Ever, también en Córdoba pero en el Kempes). Pero ya antes del partido frente a Belgrano se puede hablar de un desafío que tendrá el canalla y que no es otro que la despedida sea con un triunfo, justo en condición de visitante, donde hilvanó una muy mala racha a lo largo del campeonato. Es que, así como en la previa de River se dijo que el gran objetivo era no perder el invicto en casa, nada menos que ante el flamante campeón, ahora el análisis es inversamente proporcional, en medio de una campaña fuera de Arroyito que deja bastante que desear, con 12 partidos jugados, de los cuales el equipo de Miguel Angel Russo sólo pudo ganar uno (empató 6 y perdió 5). Lo hará en medio de un escenario no del todo favorable por las bajas de Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra, pero, en contrapartida, esa mejora la buscará ya habiéndose asegurado terminar este primer semestre entre los clasificados a al menos a la Copa Sudamericana 2024, aunque casi seguro no podrá alcanzar el puesto de la Copa Libertadores.