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Central busca el brillo de otra estrella ante Estudiantes en la Supercopa Internacional

Central define con Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Va por el noveno título en la era profesional

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

26 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Los jugadores de Central

Leonardo Vincenti / La Capital

Los jugadores de Central, durante la práctica de ayer a la tarde en Santiago del Estero, la última antes del partido contra el Pincha.

El día llegó para Central. Después de una larga espera, la posibilidad gigante de dar una nueva vuelta olímpica, de sumar una estrella más al escudo. Y todo en esos 90 minutos de juego (en caso de igualdad habrá alargue) que pueden significar un nuevo punto de inflexión en la historia canalla. El trofeo de la Supercopa Internacional está ahí, al alcance de la mano.

Sólo irá para Rosario en caso de que el equipo de Jorge Almirón logre torcerle el brazo a este Estudiantes con el que en el último tiempo se transformó en una especie de clásico. Al menos en un choque con matices que van un poco más allá de lo lúdico. El Madre de Ciudades de Santiago del Estero será el escenario donde Central irá por un poco más de brillo en su historia.

Pese a algunos matices que tienen que ver con ausencias importantes, el arribo del Canalla a este duelo se da con buenas vibras. El triunfo ante Argentinos Juniors lo puso en el segundo puesto en su grupo, pero mucho más importante fue reposicionarse en la pelea por la tabla anual. Desde lo anímico hay en dónde apoyarse.

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Aquella gran campaña

Para Central es momento de sacarle un poco más de provecho a esa enorme campaña que hizo en 2025, en la que fue el mejor equipo de la temporada, con 66 puntos sobre el lomo que lo llevaron a lo más alto de la tabla anual y le dieron la posibilidad de jugar por un nuevo título.

Es que antes hubo una estrella que le llegó cuando nadie lo imaginaba. La Liga Profesional decidió declararlo campeón de la Liga 2025, pero es simplemente contexto. El derecho a jugar este partido ya lo tenía ganado. Estudiantes se lo ganó por haber sido el ganador del Trofeo de Campeones.

Siempre que hay un título en juego las tensiones crecen, las expectativas se potencian y la ilusión vuela por las nubes. Se explica desde el simple hecho de lo que fue la venta de entradas, en la que los hinchas canallas agotaron las populares en cuestión de horas.

Lo de afuera no cuenta, pero explica todo eso que habrá en juego dentro del campo de juego en este Madre de Ciudades en el que el Canalla hará todo lo que esté a su alcance para repetir lo que fue aquella consagración en la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo.

No dará lo mismo el resultado. Se sabe que el mismo es una consecuencia del juego, de todo lo bueno y lo malo que se hace pelota al pie, pero hay circunstancias especiales y esta es una de ellas. Lograr el mejor funcionamiento posible será el mejor atajo para alzarse con el título. No cometer errores, por mínimos que sea, también.

Por eso, lo que habrá hoy para el Canalla es un partido en el que la concentración lo será todo. Será indispensable no equivocarse frente a un equipo con un gran poderío futbolístico como Estudiantes (hoy semifinalista de la Copa Libertadores. También estar con todas las luces encendidas a la hora de lastimar.

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Un partido, un título

Este partido tiene sentido en sí mismo por a sencilla razón de que hay un título en juego, pero también tiene anclaje en ese pasado reciente de un equipo que de a poco tuvo que ir tachando objetivos, lo que fue poniendo esta final en un sitio especial.

Central inició esta temporada con una pila de objetivos en la mira. Haberse quedado en las semifinales del torneo Apertura frente a River (lo que más críticas generó fue la forma en la que compitió el equipo) fue un golpe duro.

Casi la misma dureza tuvo la eliminación en Copa Argentina, justamente frente al rival en esta Supercopa Internacional, que fue inmediatamente posterior de aquel partido en el Monumental y de haber perdido el último encuentro en la fase de grupos de la Libertadores (ante Independiente del Valle), lo que marginó al segundo puesto en su zona. El desencanto de los hinchas y la banca del presidente Gonzalo Belloso hacia Almirón se dieron siempre con esta Supercopa Internacional en el horizonte. Siempre se tuvo en claro que este día iba a llegar.

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Central llega diezmado

El potencial futbolístico no está a pleno. Se vio tocado por lo que serán las bajas de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, quienes fueron citados para la selección de Colombia y Chile, respectivamente, para los amistosos de esta nueva fecha Fifa. Tampoco estará Alan Rodríguez, por lesión. Así, Central pierde algunas piezas importantes, sobre todo por el lado del colombiano, pero irá con lo que tiene.

Hay 13 títulos que Central tiene atesorados en sus vitrinas. Cinco de ellos en la era amateur, los otros ocho ya en el profesionalismo. Este sábado 26 de septiembre de 2026 puede pasar también a la inmortalidad. Para Central, hoy puede ser un gran día.

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