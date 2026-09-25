Juegos Suramericanos: con la rosarina Giovannini, el tenis ofreció su oro en el doble femenino

En la cosecha de los rosarinos el viernes en los Juegos Suramericanos, Ambrogi sumó una de plata, al igual que la arquera Pueyo. La corredora Cossio fue bronce

Final y medalla de oro. Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini festejan la victoria ante las chilenas para llegar al lugar más alto del podio. ¡Campeonas!

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están llegando a su fin. Este viernes se disputó la penúltima jornada en la que el tenis ofreció su primera medalla de oro para Argentina de la mano del dobles femenino, integrado por la jugadora de la Federación Santafesina de Tenis, Luisina Giovannini, junto a Jazmín Ortenzi. La dupla derrotó a las chilenas Jimar Gerald y Antonia Vergara por 6/2 y 6/4 para desatar el festejo nacional.

En el dobles mixto, en tanto, el rosarino Luciano Ambrogi y Luciana Moyano no pudieron hacer pie en la final y cayeron ante los trasandinos Fernanda Labraña y Matías Soto 6/3 y 6/2 para quedarse con la medalla de plata.

En el doble masculino, Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna sumaron otra medalla de plata tras caer en el tie break por 6/2, 6/7 y 7/10 con los colombianos Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez.

Tenis en singles

En singles masculino, después de más de dos horas de partido, Ambrogi cayó ante Midón por 6/3 y 7/6 en la semifinal e irá este sábado por el bronce ante el venezolano John Echeverría, quien había sido derrotado por La Serna 6-2 y 6-1. Ambos finalistas ya están clasificados a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Entre las damas, en tanto, Jazmín Ortenzi venció a su compatriota Luciana Moyano por 6-4 y 6-0, y jugará la final del torneo femenino con Dana Guzmán, de Perú, que superó a la representante de Guyana, Sachia Vickery, por 6/0 y 6/1.

Rosarina destacada en arquería

Muy cerca de allí, en su jornada de despedida de los Juegos, el tiro con arco aportó sus medallas. En la modalidad de equipos mixtos de arco recurvo, el conjunto argentino integrado por la rosarina Alma Pueyo, Esteban Silva, Damián Jajarabilla, Matías Noriega, Wanda Arca y María Giúdice tuvo una destacada actuación y alcanzó la final, donde cayó ante Brasil y se quedó con la medalla de plata.

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En la competencia individual femenina de arco recurvo, Pueyo disputó el partido por la medalla de bronce, en el que cayó 6-0 ante la brasileña Isabelle Estévez, finalizando así en el cuarto lugar.

Por otro lado, en la Nave C de La Rural, el squash cerró su participación con dos medallas de bronce, luego de las derrotas de los equipos femenino y masculino en las semifinales. Más allá de los resultados, la jornada tuvo además un significado especial para el rosarino Robertino Pezzota, quien, a los 43 años, confirmó su retiro de la competencia internacional poniendo punto final a una extensa trayectoria en la que participó en seis ediciones de Juegos del ciclo olímpico y consiguió cinco medallas, dejando una huella destacada en el squash argentino.

Además, una de las medallas de bronce argentinas llegó desde Santa Fe, de la mano del atletismo. En la pista del Card, la posta 4 x 400 metros relevo femenino ocupó el tercer lugar del podio, teniendo en su plantel a la representante rosarina Guillermina Cossio.

Por su parte, en el Invencible Centro Acuático Provincial las rosarinas Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer, jugadoras de la selección argentina de polo acuático, se impusieron a Colombia 17-10 y accedieron a la final del torneo donde enfrentarán a Brasil, que en la otra semi le ganó a Chile 30-4. Por el lado de los varones, los Yacarés, con Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti, vencieron a Colombia 16-12 y este sábado también jugarán el partido decisivo ante Brasil, que en la otra semi derrotó a Uruguay 19-5.