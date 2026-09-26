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Gimnasia con formas esféricas en el Instituto Mirta de Fussi

26 de septiembre 2026 · 00:00hs
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Gimnasia con formas esféricas en el Instituto Mirta de Fussi

Gimnasia con formas esféricas en el Instituto Mirta de Fussi

Gimnasia con formas esféricas en el Instituto Mirta de Fussi

El Instituto Mirta de Fuss ofrece un curso de capacitación en “gimnasia con formas esféricas”. Esstá dirigido especialmente a instructores de gimnasia, yoga o fitness que deseen adquirir nuevos conocimientos de aplicación inmediata y práctica para enriquecer sus clases utilizando esferas de distintos tamaños. También se incluye el uso de semiesferas, con las que se logra una efectiva tonificación combinada con equilibrio y elongación en un entrenamiento muy ameno.

Temas a tratar:

- Esferodinamia y yoga con esferas

- Método Pilates con esferas

-Ejercicios con esferas para embarazadas

- Ejercicios con pequeñas esferas de peso

- Pilates con semiesferas

El curso se dicta en modalidad presencial en el Instituto o a distancia (online). Se entrega material de estudio con videos explicativos de cada uno de los seminarios para favorecer el aprendizaje en cualquiera de las dos modalidades.

www.mirtadefussi.com.ar

Whatsapp +54 9 341 6401005

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