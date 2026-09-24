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Piden protección policial tras el tenso cruce en el Centro Residencial de Niñez de Alvear

Trabajadores de la Colonia Astengo indicaron que tuvieron que frenar a unas 15 personas que llegaron con palos y amenazaron a adolescentes y trabajadores

24 de septiembre 2026 · 16:27hs
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El edificio de Alvear no tiene protección policial

El edificio de Alvear no tiene protección policial, algo que están reclamando los empleados.

Un grupo de personas llegó hasta las puertas del Centro Residencial de Niñez Colonia Astengo, ubicado en Alvear, lugar donde se encuentran alojados adolescentes y niños bajo protección gubernamental por casos de vulneración de derechos. Según señalaron voceros del Ministerio Público la Acusación (MPA), el incidente sucedió el miércoles a media tarde, aunque empleados del lugar ubicaron el hecho un día antes y, por la tensión que vivieron, reclamaron presencia policial permanente.

Las primeras informaciones brindadas por el MPA señalaron que un grupo de aproximadamente 15 personas, entre ellas menores y mayores edad, intentaron ingresar sin autorización en las instalaciones. De acuerdo con esa versión, el grupo amenazó con ingresar al centro residencial y llegó hasta la puerta del establecimiento, pero todo quedó en una amenaza y luego se retiraron. Una versión extraoficial indicaba que algunas de esas personas habrían exhibido palos y que incluso una llegó a ser vista esgrimiendo un arma de fuego, que luego resultó ser una réplica.

A partir de lo ocurrido, las autoridades le dieron intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente por haber menores de edad involucrados. También fue notificada la Unidad Especial de Flagrancia del MPA, cuyo fiscal en turno ordenó medidas de rigor para identificar a los mayores de edad que estaban en ese grupo.

>> Leer más: Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Las fuentes del MPA agregaron a La Capital que "el horario aproximado, según lo informado, fue las 17. En principio el aviso del incidente se dio luego de que ocurrió, por lo que no hubo intervención policial".

Versión distinta sobre lo ocurrido en Alvear

Sin embargo, al consultar a empleados del lugar, la versión de lo ocurrido difiere parcialmente. "Llegaron en un auto unas quince personas el martes por la tarde. Intentaron entrar pero al final no pudieron por que les hicimos frente. Parece que estaban buscando a uno de los chicos porque tenía problemas con un pibe de un barrio de Rosario", aseguró un empleado del lugar.

Tras hacer la denuncia sobre los hechos, el miércoles llegó hasta el lugar personal de la Policía de Investigaciones, (PDI). Según una fuente del centro residencial, los efectivos "ingresaron, pusieron a los chicos de rodillas e interrogaron a un par de ellos. Son menores que no tienen problemas con la ley penal juvenil y si están bajo resguardo es por un abandono familiar o conflictos con sus familias. Por lo que tanto el trato como el interrogatorio son actitudes totalmente ilegales".

Según empleados del lugar, "los chicos a veces no pueden ni ir al kiosco porque los amenazan. Nosotros no tenemos ni siquiera el historial de los chicos para saber cómo resguardarlos, no sabemos si sus familias tuvieron conflictos, si ellos los tuvieron y están acá para resguardo o cosas que deberíamos saber. Alguna información puede ser confidencial pero otra puede ser fundamental para el resguardo de los chicos".

Por el momento, los mismos empleados solicitaron que en la puerta del centro se instale un móvil policial para evitar que estas situaciones se repitan. "Es preocupante que el narco barrial siga chupando a estos chicos, aunque estén bajo resguardo" deslizaron.

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