La pobreza alcanzó al 23% de la población en el Gran Rosario durante el primer semestre El indicador subió en seis meses y lo que más aumentó fue la indigencia, que llegó al 6,2%. La tasa a nivel nacional fue de 32,2%. En el Gran Santa Fe llegó a 38,6% y en el eje Villa Constitución - San Nicolás, al 35,5% 24 de septiembre 2026 · 16:47hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Según el Indec, en el Gran Rosario había 315 mil pobres en el primer semestre, de los cuales 84 mil eran indigentes.

El índice de pobreza en el Gran Rosario subió 0,8 punto en el primer semestre del año, respecto del semestre anterior, hasta alcanzar al 23,1% de la población. La tasa se ubicó, de todos modos, 9,2 puntos por debajo del registro nacional, que se elevó a 32,3%. El procentaje de indigentes subió en la región de 3,9% a 6,2%, también por debajo de la medición nacional.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el aglomerado Gran Rosario hay 90 mil hogares con 315 mil personas que, con sus ingresos, no pueden acceder a los bienes y servicios de la canasta básica. De estos, 26 mil hogares con 84 mil personas no pueden comprar los alimentos básicos.

En seis meses, la cantidad de pobres aumentó en 11.402 y pero la cantidad de indigentes subió en 30.662. Las cifras indican que la velocidad de deterioro social se profundiza entre los sectores alcanzados por la pobreza, que en mayor cantidad pasan a ser indigentes.

Pobreza en alza En relación al primer semestre de 2025, el porcentaje de población pobre bajó cinco puntos, ya que en ese entonces llegó al 28,1%, mientras que el de indigencia se mantuvo en 6,2%. En aquel momento, cuando comenzó un deterioro más claro de la economía argentina, la cantidad de pobres era de 381.724 y de indigentes 84.648.

>> Leer más: El consumo no repunta: cayó 1,5% en agosto y acumula ocho meses en rojo En el resto de los aglomerados de la provincia, las cifras fueron más crudas. En el Gran Santa Fe el porcentaje de pobreza en la población saltó al 38,6% y el de indigencia al 9,8%. En el conglomerado Villa Constitución - San Nicolás, compartido con la provincia de Buenos Aires, la pobreza fue del 35,5% y la indigencia del 10,3%.