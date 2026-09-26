Rugby: gran semifinal del Torneo del Interior en Fisherton y partido clave de Plaza en la Urba

Jockey y Duendes animan la semi del Torneo del Interior, mientras que Atlético del Rosario recibe al puntero de la Urba, Newman. Sábado de rugby

Jockey Club y Duendes animarán la semifinal del Torneo del Interior, en un sábado a puro rugby en la ciudad

Además del cierre de los Juegos Suramericanos, de la gran final del fútbol de Central en Santiago del Estero, el rugby también tiene una oferta de lujo en Rosario, con la semifinal del Torneo del Interior entre Jockey y Duendes, y un partido clave de Plaza de local ante el líder de la Urba .

El Torneo del Interior entra en su etapa de definiciones y esta tarde, desde las 15.50 en las Cuatro Hectáreas, Jockey Club y Duendes animarán una de las semifinales . Mientras que la otra tendrá otro gran partido cordobés: El Tala reciba a Jockey Club de esa ciudad.

El encuentro en Fisherton será dirigido por Tomás Ninci y se podrá ver a través de la señal de Disney+. Además, se disputarán las Reválidas, que asegurarán a los ganadores un lugar para la región en el 2027.

El único equipo del Litoral es Paraná Rowing , que visita a Universitario de Córdoba. Los otros partidos serán: La Tablada vs. Sociedad Sportiva, Tucumán Lawn Tennis vs. Mendoza RC y Natación y Gimnasia vs, Curne.

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En cuanto a la final, que se disputará el próximo sábado, si gana Duendes la jugará de visitante con cualquiera de los dos cordobeses, mientras que si el vencedor de la semi es Jockey, volverá a ser local solo si enfrenta a su homónimo de Córdoba. El Tala, si gana, define de local.

Atlético del Rosario recibe al puntero

Atlético del Rosario tendrá su compromiso más difícil, cuando desde las 15.30 reciba al gallardo puntero Newman, en la reanudación del Top 14 de la Urba, a cuatro fechas del final.

El andar de Plaza fue muy irregular en su retorno a primera, viene de ganar en el último partido de local sobre el final ante Belgrano y luego de ser goleado en su visita a SIC.

Con 38 puntos y en el 10º puesto hoy está a salvo del descenso pero no puede confiarse, ya que en las últimas tres enfrentará a los encumbrados Alumni e Hindú de visitante y recibirá al casi descendido Champagnat.

Los otros partidos serán La Plata vs. Champagnat, Regatas Bella Vista vs. Alumni, Los Tilos vs. SIC, CASI vs. Belgrano; CUBA vs. Buenos Aires y Los Matreros vs. Hindú.