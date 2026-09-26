La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: gran semifinal del Torneo del Interior en Fisherton y partido clave de Plaza en la Urba

Jockey y Duendes animan la semi del Torneo del Interior, mientras que Atlético del Rosario recibe al puntero de la Urba, Newman. Sábado de rugby

26 de septiembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jockey Club y Duendes animarán la semifinal del Torneo del Interior

Virginia Benedetto

Jockey Club y Duendes animarán la semifinal del Torneo del Interior, en un sábado a puro rugby en la ciudad

Además del cierre de los Juegos Suramericanos, de la gran final del fútbol de Central en Santiago del Estero, el rugby también tiene una oferta de lujo en Rosario, con la semifinal del Torneo del Interior entre Jockey y Duendes, y un partido clave de Plaza de local ante el líder de la Urba.

El Torneo del Interior entra en su etapa de definiciones y esta tarde, desde las 15.50 en las Cuatro Hectáreas, Jockey Club y Duendes animarán una de las semifinales. Mientras que la otra tendrá otro gran partido cordobés: El Tala reciba a Jockey Club de esa ciudad.

El encuentro en Fisherton será dirigido por Tomás Ninci y se podrá ver a través de la señal de Disney+. Además, se disputarán las Reválidas, que asegurarán a los ganadores un lugar para la región en el 2027.

El único equipo del Litoral es Paraná Rowing, que visita a Universitario de Córdoba. Los otros partidos serán: La Tablada vs. Sociedad Sportiva, Tucumán Lawn Tennis vs. Mendoza RC y Natación y Gimnasia vs, Curne.

>>Leer más: Jockey Club y Duendes pisaron fuerte y jugarán una de las semifinales del Torneo del Interior

En cuanto a la final, que se disputará el próximo sábado, si gana Duendes la jugará de visitante con cualquiera de los dos cordobeses, mientras que si el vencedor de la semi es Jockey, volverá a ser local solo si enfrenta a su homónimo de Córdoba. El Tala, si gana, define de local.

Atlético del Rosario recibe al puntero

Atlético del Rosario tendrá su compromiso más difícil, cuando desde las 15.30 reciba al gallardo puntero Newman, en la reanudación del Top 14 de la Urba, a cuatro fechas del final.

El andar de Plaza fue muy irregular en su retorno a primera, viene de ganar en el último partido de local sobre el final ante Belgrano y luego de ser goleado en su visita a SIC.

Con 38 puntos y en el 10º puesto hoy está a salvo del descenso pero no puede confiarse, ya que en las últimas tres enfrentará a los encumbrados Alumni e Hindú de visitante y recibirá al casi descendido Champagnat.

Los otros partidos serán La Plata vs. Champagnat, Regatas Bella Vista vs. Alumni, Los Tilos vs. SIC, CASI vs. Belgrano; CUBA vs. Buenos Aires y Los Matreros vs. Hindú.

Noticias relacionadas
El público de Central se reunió temprano en Santiago del Estero.

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Brian Aguirre recaló en el Pincha tras la venta de Newells a Boca.

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

El peor final en Bakú. Franco Colapinto se pasó de largo en la frenada de la curva 1, intentó pasar por un lugar imposible y se llevó puesto a Alpine, arruinando posibles puntos para los dos.

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Los jugadores de Central, durante la práctica de ayer a la tarde en Santiago del Estero, la última antes del partido contra el Pincha.

Central busca el brillo de otra estrella ante Estudiantes en la Supercopa Internacional

Ver comentarios

Las más leídas

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Se convalidó una de las sentencias ambientales más importantes de la Argentina, un antecedente que influirá en conflictos similares de todo el país

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones
Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario
La Ciudad

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes
Ovación

Los hinchas de Central pusieron toda la carne al asador antes del duelo con Estudiantes

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile
La Ciudad

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Argentina perdió por penales la final en fútbol y el oro de los Suramericanos es de Paraguay

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por la Supercopa Internacional: hora, canal y posibles formaciones

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Ovación
Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título
Ovación

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newells fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Central busca el brillo de otra estrella ante Estudiantes en la Supercopa Internacional

Central busca el brillo de otra estrella ante Estudiantes en la Supercopa Internacional

Policiales
Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

La Ciudad
Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile
La Ciudad

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

El furor por Capi en los Juegos Suramericanos pone bajo la lupa la venta ilegal de carpinchos

El furor por Capi en los Juegos Suramericanos pone bajo la lupa la venta ilegal de carpinchos

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario
Policiales

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes