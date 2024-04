Central: Abel Hernández confesó que el día previo a la lesión ya tenía una molestia

En tanto, cuando llegó el gran día de ser titular por la Copa Libertadores en el Gigante de Arroyito, el goleador fue preciso sobre su baja repentina. “Hice unos cambios de direcciones, sentí que me pinchaba mucho y decidí contarle al doctor y comunicarle también a Miguel Russo que no podía jugar” , dijo. Y así fue.

Luego llegó el momento de hacer estudios. Y ahí salió a la luz el verdadero grado de lesión que padece. "Se me rompió el tendón del bíceps femoral, eso quiere decir que el tendón se me salió del hueso. Me van a operar y quizás me lleve entre cuatro y seis meses de recuperación”, indicó.

“Esto fue sorpresivo porque me sentía bien, teniendo minutos, jugando los 90 en los últimos dos partidos y no sentía ningún tipo de molestia”, siguió el delantero de 33 años, que jugó 377 minutos en cinco partidos en 2024.

El experimentado jugador, que durante el 2023 jugó poco y nada por las lesiones que lo envolvieron mientras estaba en Peñarol, reveló en la entrevista que está buscando alternativas para operarse. Es más, dijo que su representante, Pablo Betancur, le sugirió hacerlo en España.