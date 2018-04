Ceballos dijo que ya pagó su error

"El VAR hubiera salvado mi carrera", dijo el juez que despojó al canalla

Pasaron casi dos años y medio de aquella final por la Copa Argentina entre Central y Boca en Córdoba. El mismo tiempo en el que Diego Ceballos, el árbitro de aquella noche, estuvo en el ostracismo. Que recién se rompió el sábado pasado, cuando dirigió el partido entre Arsenal y Belgrano por la Superliga. Desde aquel penal insólito que definió el título a favor de los xeneizes el 4 de noviembre de 2015 hasta acá, el juez pagó el precio, habló de su regreso y lamentó que entonces no existiera el VAR. "Me hubiera salvado", dijo.

"El VAR me hubiera salvado la carrera. Estoy a favor de su uso. Hubiera hecho el gesto de la televisión y cobrado la falta afuera del área. Hubiera sido justicia, al fin y al cabo", explicó.

Aquella noche toda la delegación canalla lo increpó después del partido porque se sintió despojada, pero especialmente el entrenador de entonces, hoy en Racing, Eduardo Coudet. "No tengo ningún tipo de problema con él, ningún rencor. Me gustaría sentarme y tomar un café algún día", dijo el juez y añadió: "Él sabe que yo no le hice nada con intención. Acá todo se sabe, no se esconde nada. Lamentablemente me voy a volver a equivocar".

Ceballos también quiso que se tuviera en cuenta el contexto de lo que había en juego. "Uno de los equipos era Boca, uno de los más grandes de la Argentina. El otro Rosario Central, uno de los más grandes del interior. Ese error pasa en un partido de viernes a la noche y es un error y nada más".

Y en ese sentido, se quejó en cierta forma de haber sido parado durante tanto tiempo, porque "errores hay todos los fines de semana, el árbitro convive con él todo el tiempo. He visto equivocaciones groseras de la misma trascendencia de los míos", pero seguramente no hubo uno tan grosero en un partido tan determinante como esa final de la Copa Argentina 2015.

El juez expresó lo difícil que es su profesión y lo determinante de su función dentro del campo de juego. Un error cambia el resultado de un partido y es muy consciente de eso. "No quería que se terminara mi carrera por un error. Espero no tener esa clase de equivocaciones. Yo sé que me voy a volver a equivocar, voy a cobrar mal una falta, expulsar mal a un jugador, estoy seguro. Pero hay que llevar al mínimo ese error, que en primera división es muy difícil".

Y al mejor estilo Diego Maradona en su despedida con la camiseta de Boca, Ceballos expresó que "un mal fallo cambia el resultado del partido y vos sos el culpable de todo. Y yo ya lo pagué", resumió.