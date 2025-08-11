Jorge Broun banca a Central: "Hay que ver el vaso medio lleno de lo que está haciendo el equipo"

Fatura una vez más fue lo mejor de Central. Al igual que en los últimos partidos, el pasado sábado en el empate contra Atlético Tucumán tuvo notables tapadas.

Jorge Broun una vez más fue lo mejor de Central . De la misma forma que viene sucediendo en los últimos partidos, donde tuvo atajadas espectaculares en momentos clave, el pasado sábado se destacó en el empate contra Atlético Tucumán. Una de ellas fue el mano a mano que le tapó al Loco Díaz en el primer tiempo.

“Atlético Tucumán es un rival que te complica mucho porque apuesta el juego directo. No es excusa, pero la cancha no estaba en las mejores condiciones para el juego que queremos nosotros. Ellos nos forzaron mucho a agarrar una segunda pelota o llegar a través de una pelota parada. Creo que los dos equipos tuvimos situaciones y que el empate fue justo”, dijo el uno canalla.

Cuando lo consultaron si le preocupaba el nivel del equipo, Fatura frunció el ceño y preguntó el por qué. Luego dijo: “Pudimos resolver el dominio de Atlético Tucumán y terminamos con el arco en cero, algo que se está volviendo habitual. Ellos tuvieron alguna clara a través del Loco Díaz y alguna pelota parada. Creo que hay cosas por corregir, pero no hay que volverse locos ya que seguimos allá arriba y vamos por el buen camino”.

Jorge Broun: "No hay que preocuparse"

El cuidapalos de Central, ante otra pregunta similar, volvió a modificar el semblante de su cara y manifestó: “No hay que preocuparse. Hay que ocuparse nomás y saber que generamos, pero que no pudo entrar. Un poco por la cancha y otro por el último pase. Pero seguimos intentando jugar. Nos faltó terminar la jugada en alguna pelota que recuperamos en tres cuarto de cancha, como la del Bicho Campaz tras el pase de Veliz. El fútbol argentino está marcado por la paridad. En general los partidos son muy chatos y muy trabados”.

Central solamente recibió dos goles en los últimos 12 partidos, algo que no pasaba hacía 97 años, desde 1928. Cuando se enteró en Tucumán por La Capital de este dato confesó: “Es una locura ese dato y muy lindo saberlo. Soy un apasionado del puesto y trato de brindarme al máximo. El gol mío es terminar con el arco en cero. Más allá que si se gana, por más que a uno le conviertan, está contento igual. Cuando se termina con la valla invicta y sirve para sumar es muy gratificante. No sabía esta estadística y me pone muy feliz”.

El récord del arco canalla

El actual arquero de Central lleva 263 partidos en el arco auriazul y le faltan 20 para superar el registro de Edgardo Andrada (282) y transformarse en el guardameta con más presencias en la historia del club. Al respecto comentó: “Es algo que me gustaría lograr y quiero que llegue. Si se da va a ser el semestre que viene donde voy a cumplir 40 años y tengo que renovar contrato a fines de 2025. Hay muchos factores en el medio y habrá que ver qué sucede”.

Finalmente se refirió a los 41 puntos que acumuló Central en la tabla en 2025, algo que hoy lo posiciona como uno de los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores que viene: “Hay que ver el vaso medio lleno. Se está haciendo bien las cosas, más allá que en estos últimos dos partidos no pudimos ganar, pero seguimos sumando que es lo más importante”.