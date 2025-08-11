La Capital | Ovación | Central

Jorge Broun banca a Central: "Hay que ver el vaso medio lleno de lo que está haciendo el equipo"

Fatura una vez más fue lo mejor de Central. Al igual que en los últimos partidos, el pasado sábado en el empate contra Atlético Tucumán tuvo notables tapadas.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

11 de agosto 2025 · 06:05hs
Central solamente recibió dos goles en los últimos 12 partidos

Leonardo Vincenti / La Capital

Central solamente recibió dos goles en los últimos 12 partidos, algo que no pasaba hacía 97 años, desde 1928.  Y Broun es uno de los responsables de este mérito.

Jorge Broun una vez más fue lo mejor de Central. De la misma forma que viene sucediendo en los últimos partidos, donde tuvo atajadas espectaculares en momentos clave, el pasado sábado se destacó en el empate contra Atlético Tucumán. Una de ellas fue el mano a mano que le tapó al Loco Díaz en el primer tiempo.

“Atlético Tucumán es un rival que te complica mucho porque apuesta el juego directo. No es excusa, pero la cancha no estaba en las mejores condiciones para el juego que queremos nosotros. Ellos nos forzaron mucho a agarrar una segunda pelota o llegar a través de una pelota parada. Creo que los dos equipos tuvimos situaciones y que el empate fue justo”, dijo el uno canalla.

Cuando lo consultaron si le preocupaba el nivel del equipo, Fatura frunció el ceño y preguntó el por qué. Luego dijo: “Pudimos resolver el dominio de Atlético Tucumán y terminamos con el arco en cero, algo que se está volviendo habitual. Ellos tuvieron alguna clara a través del Loco Díaz y alguna pelota parada. Creo que hay cosas por corregir, pero no hay que volverse locos ya que seguimos allá arriba y vamos por el buen camino”.

Leer más: Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Jorge Broun: "No hay que preocuparse"

El cuidapalos de Central, ante otra pregunta similar, volvió a modificar el semblante de su cara y manifestó: “No hay que preocuparse. Hay que ocuparse nomás y saber que generamos, pero que no pudo entrar. Un poco por la cancha y otro por el último pase. Pero seguimos intentando jugar. Nos faltó terminar la jugada en alguna pelota que recuperamos en tres cuarto de cancha, como la del Bicho Campaz tras el pase de Veliz. El fútbol argentino está marcado por la paridad. En general los partidos son muy chatos y muy trabados”.

Central solamente recibió dos goles en los últimos 12 partidos, algo que no pasaba hacía 97 años, desde 1928. Cuando se enteró en Tucumán por La Capital de este dato confesó: “Es una locura ese dato y muy lindo saberlo. Soy un apasionado del puesto y trato de brindarme al máximo. El gol mío es terminar con el arco en cero. Más allá que si se gana, por más que a uno le conviertan, está contento igual. Cuando se termina con la valla invicta y sirve para sumar es muy gratificante. No sabía esta estadística y me pone muy feliz”.

Leer más: Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

El récord del arco canalla

El actual arquero de Central lleva 263 partidos en el arco auriazul y le faltan 20 para superar el registro de Edgardo Andrada (282) y transformarse en el guardameta con más presencias en la historia del club. Al respecto comentó: “Es algo que me gustaría lograr y quiero que llegue. Si se da va a ser el semestre que viene donde voy a cumplir 40 años y tengo que renovar contrato a fines de 2025. Hay muchos factores en el medio y habrá que ver qué sucede”.

Finalmente se refirió a los 41 puntos que acumuló Central en la tabla en 2025, algo que hoy lo posiciona como uno de los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores que viene: “Hay que ver el vaso medio lleno. Se está haciendo bien las cosas, más allá que en estos últimos dos partidos no pudimos ganar, pero seguimos sumando que es lo más importante”.

Noticias relacionadas
Di María conduce la pelota en el duro partido en Tucumán.

La sensación de Di María tras el empate de Central y el camino al clásico

La formación titular de Central que se presentó en la cancha de Atlético Tucumán.

Jorge Broun tuvo dos atajadas determinantes para el empate en Tucumán

Ángel Di María aparece rodeado de rivales. El futbolista de Central no pudo conectarse con sus compañeros.

Central sumó un punto importante en Tucumán, pero su juego todavía sigue en penumbras

Jaminton Campaz volvió a ser titular en Central.

Central tuvo un pobre desempeño y lo único rescatable es el punto que sumó

Ver comentarios

Las más leídas

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Lo último

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Feriado de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

El contexto recesivo genera un fenómeno de "renuncias negociadas" entre empleadores y empleados, para zafar de la multa de las inspecciones laborales que detectan trabajo en negro

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Pullaro, Kirchner y el juego de la democracia

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Pullaro, Kirchner y el juego de la democracia

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Ovación
Chiqui Tapia: Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos

Por Carlos Durhand
Ovación

Chiqui Tapia: "Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos"

Chiqui Tapia: Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos

Chiqui Tapia: "Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos"

La pesada herencia que recibió Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

La pesada herencia que recibió Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

Jorge Broun banca a Central: Hay que ver el vaso medio lleno de lo que hace el equipo

Jorge Broun banca a Central: "Hay que ver el vaso medio lleno de lo que hace el equipo"

Policiales
Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

La Ciudad
Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda
La Ciudad

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación
La Ciudad

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación