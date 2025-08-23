La Capital | Ovación | Newell's

Newell's confirmado: Martín Fernández fue el elegido para reemplazar a Regiardo en el clásico

El entrenador Cristian Fabbiani confirmó a los titulares para jugar a partir de las 17.30. Mantiene el 5-2-3 y Darío Benedetto irá al banco

23 de agosto 2025 · 17:01hs
Martín Fernández fue titular en Newells ante Defensa y repetirá en el clásico.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Martín Fernández fue titular en Newell's ante Defensa y repetirá en el clásico.

Se terminó la duda que existía sobre la formación de Newell's. Martín Fernández será el reemplazante de Luca Regiardo, que deberá cumplir la segunda y última fecha de suspensión. El uruguayo fue confirmado entre los titulares por Cristian Fabbiani para el clásico rosarino, con horario de inicio las 17.30. La otra opción que se manejaba era la de David Sotelo, pero irá al banco.

Fabbiani presentará a diez de los once que salieron a jugar contra Atlético Tucumán (3-2), por los octavos de final de la Copa Argentina, el miércoles 13 de agosto.

El ingreso del uruguayo Fernández en la mitad de cancha, para actuar de doble cinco junto a Ever Banega, le ofrece a la Lepra menos manejo y más lucha, a diferencia de lo que hubiese sucedido si el que jugaba era David Sotelo.

Otra de las novedades es la presencia de Darío Benedetto en el banco de suplentes. El nueve todavía no sumó minutos en el club del Parque desde que se incorporó, debido a distintas lesiones musculares.

Fabbiani mantiene el esquema

El entrenador ratificó además el dibujo táctico 5-2-3 de los enfrentamientos contra el Decano tucumano y Defensa y Justicia (1-1), por la última fecha del Clausura.

La mayoría de los futbolistas que serán titulares en el Gigante fueron preservados justamente en ese último partido, para no exigirlos la semana anterior al clásico.

El esquema de la línea de cinco en el fondo fue la que le dio mejores resultados a Fabbiani durante su ciclo en Newell’s. Ahora resta esperar para conocer cómo responden los elegidos frente a su clásico rival.

