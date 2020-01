Caruzzo se presenta pero...

La continuidad de Matías Caruzzo en Central no está asegurada. Todo lo contrario. Si bien el defensor tiene vínculo hasta junio próximo, lo cierto es que de no mediar imprevistos terminará emigrando de Arroyito. El zaguero central dará esta tarde el presente en el country de Arroyo Seco para iniciar la pretemporada porque es jugador del club. Aunque su estadía dependerá si decide aceptar alguna de las varias propuestas que tiene debido a que el defensor desea tener continuidad, porque sabe que en el canalla con Diego Cocca al frente del plantel no la tendrá.

La relación con los directivos y Caruzzo se desgastó hace tiempo. A tal punto que en la actualidad no hay diálogo por más que sean o se muestren políticamente correctos. El defensor pagó caro el precio de ser referente y reclamar deudas impagas en su momento.

A eso hay que sumarle que el técnico Cocca lo limpió tras el papelón táctico que hizo el canalla cuando Estudiantes lo bailó en La Plata. Desde entonces hizo banco o estuvo con algunas molestias que le impidieron estar en ciertos partidos.

Desde Arroyito esperan en cierta parte que el jugador siga para mantener la línea defensiva con recambio. Pero Caruzzo quiere tener acción de verdad. Desea entrenar y jugar. Por eso medita nuevos desafíos. Recibió varios sondeos, pero los sigue evaluando porque no quiere dar un paso en falso. Aunque la próxima semana sería determinante y no llamaría la atención que aparezca una oferta a Central y ejecute la cláusula de salida del club a cambio de 250 mil dólares como figura en el contrato, pese a que el canalla mantiene una deuda con el defensor.