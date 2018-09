El volante de Central Washington Camacho admitió hoy que, bajo la dirección técnica de Edgardo Bauza, el equipo ganó orden, pero que tiene "un debe en tema del juego" y enfatizó: "Sabemos que tenemos que mejorar y sabemos que podemos".

Central tenía que jugar con San Martín de San Juan el sábado, pero el encuentro se suspendió debido a que el domingo hay elecciones en el club de Arroyito, lo que le dio tiempo al DT para preparar el partido con Almagro por la Copa Argentina.

"La realidad es que uno siempre quiere jugar, así se agarra ritmo y uno entrena toda la semana para llegar bien a eso. Estamos enfocados en el partido por Copa Argentina que va a ser muy importante", comentó el mediocampista auriazul.

Consultado sobre cómo impacta en el rendimiento del equipo el proceso eleccionario, Camacho dijo: "No quiero meterme en el tema político del club, lo único que puedo decir es que el tiempo que estuve en el club me sentí cómodo y la gente trabaja muy bien".

"Uno convive con los dirigentes en el club y es importante saber quienes van a estar al mando, para tener tranquilidad y ver cómo se va a manejar todo", añadió.

A continuación, los principales conceptos de Camacho hoy en Arroyo Seco.





>> Falta de juego: "Está faltando un juego más fluido entre los volantes y los delanteros. El equipo no puede depender de un solo jugador, el equipo es el que tiene que salir adelante"

"Sabemos que tenemos que mejorar y sabemos que podemos. El entrenador sabrá por qué hace los cambios. Uno siempre quiere jugar, pero si toca salir se apoya al compañero"

"En cuanto a orden estamos bien, no nos crean demasiadas situaciones. Estamos en "debe" en el tema del juego"

>> Posición en la cancha: "En cuanto a la posición no me afecta ni me perjudica, no estoy incómodo. El rendimiento viene siendo irregular, sé que tengo que mejorar y volver a mi nivel, en eso estoy trabajando"