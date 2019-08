"Buscando ganar, este resultado vale", apuntó Cocca

“Siempre vale este resultado (por el empate) tratando de buscar ganar. Quedó claro que Central buscó el triunfo a pesar de que en algunos momentos San Lorenzo nos superó. El equipo no bajó los brazos, siguió intentando, corriendo y jugando. Incluso, en la última jugada lo podríamos haber ganado”, fue el resumen que realizó Diego Cocca al referirse al 2 a 2 con el que Central igualó ante el Ciclón en una cancha que le es esquiva al canalla.

“En la cancha estuvieron dos equipos que querían ganar. No se resignaron a un resultado, no especularon, me parece que en el primer tiempo jugó mejor San Lorenzo a pesar de que nosotros nos pusimos en ventaja por 2-0. Nos empataron y hasta se podrían haber puesto ellos arriba. Pero en el segundo tiempo lo emparejamos, tuvimos más situaciones de gol y si bien ellos tuvieron las suyas, creo que estuvimos mejor. Fue un espectáculo muy bueno”, destacó el entrenador auriazul.

En el análisis más fino del trámite, Cocca consideró que “San Lorenzo juega muy bien, sabíamos que íbamos a sufrir en algún momento”. Además “no logramos cortar los circuitos de juego, nos remataron desde afuera y movieron mucho la pelota. Gracias a Dios nosotros tuvimos efectividad”.

Y cuando tuvo que hacer nombres propios, por los ingresos de Gamba y Ribas, el DT explicó: “Entraron muy bien las veces que les tocó, el desafío es dónde ponerlos. Por ejemplo, Zabala estaba cansado y nos estaban entrando por derecha y con el ingreso de Gamba se solucionó sin resignar el ataque”.

“Realmente estoy conforme con el esfuerzo de todos”, agregó para adelantar: “Iremos poniendo a todos cuando se dé la chance, esto recién empieza. Lo bueno es que no hay lesionados y eso me complica para armar el 11 y los 18”.