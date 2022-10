Las figuras de Central en Tucumán no tienen en claro que será de sus vidas más allá de diciembre. Buonanotte es "el jugador a vender" y Servio, al que se le termina el contrato, dijo que le "gustaría seguir"

Con el torneo llegando a su fin, en Central los resultados todavía no aparecen y ya no habrá demasiado tiempo como para que el fútbol se enderece. Ese escaso tiempo también lo será para definir un montón de situaciones aleatorias al juego, pero que hacen al mismo, como por ejemplo el rearmado del nuevo plantel. Sin ir más lejos, Gaspar Servio y Facundo Buonanotte, los dos estandartes del empate en Tucumán ante Atlético, atraviesan situaciones particulares, en las que ninguno de los dos tiene la continuidad asegurada. Al arquero, porque se le vence el contrato a fines de diciembre, y al joven volante porque se sabe que es “el jugador” a vender, más allá del deseo de muchos de que eso no suceda en lo inmediato.