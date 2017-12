Todavía no se acallaron los ecos de los incidentes que generó la broma que le jugaron unos hinchas canallas en Punta Cana y Brian Sarmiento, el polémico volante de Newell's, quedó envuelto en una nueva controversia. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en caja de resonancia de las picantes declaraciones de futbolista.

Esta vez el escándalo lo disparó el audio de un programa partidario rojinegro que se emite en Buenos Aires en el que el futbolista, fiel a su estilo, carga con dureza contra el columinsta de deportes de Canal 3 Miguel Tessandori. Hoy al mediodía el periodista le respondió en su espacio en "De 12 a 14".

Leer más: Se burlaron de Brian Sarmiento y ahora están arrepentidos





"A ese boludo (el periodista de "De 12 a 14", Miguel Tessandori) ya lo voy a cruzar. No soy una persona agresiva, pero él seguramente no tenga los huevos de decir las cosas de frente como lo hace detrás de la pantalla", arremetió Brian, de acuerdo a un audio que trascendió a partir de una entrevista radial que brindó a un programa partidario de Newell's.

Pero el volante no se quedó ahí y fue por más. "Es uno pelado, ¿no? Ni habrá tocado una pelota. Entonces como le jode la gente exitosa y tener una persona como yo, me critican y me quieren matar...dicen que Sarmiento está de caravana... Mientras más mierda me tiran, más grande me siento. Por eso tengo ganas de ir para allá (para Rosario)", asestó.

Asimismo, afirmó: "Por culpa de esos boludos (se refirió a periodistas de esta ciudad) no tienen mi nota, que es la que más vende. Por eso hablo con los medios de Buenos Aires".