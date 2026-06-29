"Hay Ángel para rato": Di María renovó su contrato con Central

Fideo firmó la extensión de su vínculo con el Canalla. Así, el club de Arroyito asegura a su jugador emblema al menos por un año más

Hay Ángel Di María para rato en Central . El jugador emblema canalla no piensa para nada en colgar los botines a los 38 años, sino en seguir haciendo historia en el club que ama. Por eso, renovó su contrato y continuará en Arroyito.

Di María llegó entre bombos y platillos a mediados del año pasado , claro que sin existiera ni el más mínimo run rún, tan celosa se guardó la información. Y aunque la renovación era un hecho, se consumó este lunes para alegría de los hinchas auriazules. Y del propio jugador, claro .

Desde su llegada para ponerle un punto final a su carrera, logró afirmarse como uno de los grandes ídolos de la institución , reconocido por sus inicios en las inferiores canallas, luego su trascendencia a nivel mundial y finalmente su regreso a casa, con dos clásicos y un título debajo del brazo .

A comienzos de este mes, en la previa al Mundial 2026, Di María realizó una entrevista con el sitio oficial de Ballon d'Or en la que confesó: "Fue único para mí haber podido ganar y tocar la Champions . Cualquier jugador que va de Sudamérica a Europa sueña con lograr algo importante. Yo tuve esa posibilidad. Hoy en día, jugar la Libertadores tanto para mí como para el club es algo increíble. Lo único que deseamos es poder lograrla".

Nuestra historia juntos todavía tiene muchas páginas por escribir Vamos por más, Fideo pic.twitter.com/WbohNth4sU

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La ilusión de alcanzar la gloria eterna sigue viva para Fideo, que afrontará los octavos de final ante Corinthians, de cara a un semestre exigente pero con altas expectativas. De la mano de Jorge Almirón, el Canalla afrontará una preparación y un mercado de pases claves para luchar por el sueño continental.

Ángel Di María, el gran capitán y líder de Central. Leonardo Vincenti / La Capital

Todavía le queda nafta en el tanque

A sus 38 años, nadie sabe hasta cuándo seguirá poniéndose los cortos. Di María fue tajante y confirmó: "Seguiré hasta que el cuerpo me diga «Basta, dejaste todo. Te podés ir tranquilo»".

¡HAY ÁNGEL PARA RATO!



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"Soy feliz viniendo a entrenar, pasarla bien y reírte con los compañeros. Soy feliz jugando al fútbol. Todo lo que logré fue porque lo único que me interesó fue disfrutar, jugar y pasarla bien", concluyó Fideo, que sigue dando alegrías a los canallas dentro del campo de juego.