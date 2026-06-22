La Capital | Raphinha

Un exjugador de Brasil dijo que Raphinha tiene problemas de dinero y se iría de Barcelona

Vampeta aseguró que el delantero, que sufrió una molestia en el Mundial, atraviesa un delicado momento familiar y financiero

22 de junio 2026 · 12:45hs
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Por el momento no hubo una confirmación oficial de Raphinha ni del club

Por el momento no hubo una confirmación oficial de Raphinha ni del club, aunque un primo negó la versión.

El delantero brasileño Raphinha quedó envuelto en una fuerte polémica extrafutbolística luego de que el exfutbolista Vampeta, campeón del mundo con Brasil en 2002, asegurara que el jugador de Barcelona atraviesa graves problemas económicos y familiares y que estaría interesado en emigrar a Al-Hilal de Arabia Saudita.

Las declaraciones fueron realizadas durante el podcast Red Cast, donde Vampeta sorprendió al revelar una supuesta situación delicada alrededor del atacante de la Selección de Brasil, que actualmente disputa el Mundial 2026.

“Raphinha tiene serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al-Hilal. Está pasando por un momento muy difícil”, afirmó Vampeta, en medio de los rumores que vinculan al futbolista con el fútbol saudí.

Según la versión del exjugador brasileño, el delantero de Barcelona vería una posible salida a Al-Hilal como una oportunidad para mejorar de manera considerable sus ingresos y ordenar una situación personal compleja.

“Cuenta con esa ida a Al-Hilal para darle un giro a su vida”, agregó Vampeta, en una frase que generó un fuerte impacto en Brasil y rápidamente empezó a circular en medios europeos.

>>Leer más: Extécnico de Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

La posible salida de Raphinha representaría un golpe importante para Barcelona, ya que el extremo brasileño se consolidó como uno de los futbolistas más influyentes del equipo catalán y uno de los líderes deportivos del ciclo reciente.

Un familiar de Raphinha contestó: "Mentiras"

De todos modos, por el momento no hubo una confirmación oficial del jugador ni del club, y desde el entorno del futbolista salieron a desmentir las versiones. Igor Padilha, primo de Raphinha, respondió en redes sociales y calificó las declaraciones como “mentiras”.

La situación aparece en medio de un mercado de pases que promete ser intenso para el Barcelona y con Arabia Saudita nuevamente en escena, dispuesta a tentar a grandes figuras con contratos millonarios.

Mientras tanto, Raphinha continúa concentrado con Brasil en el Mundial, aunque la polémica instalada por Vampeta abrió un interrogante inesperado sobre su futuro inmediato en el club catalán.

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