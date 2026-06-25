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De Los Palmeras a Yerba Brava: los cinco temas que eligió Argentina para festejar sus goles en el Mundial

La FIFA autorizó a cada seleccionado a elegir cinco canciones para acompañar sus festejos durante el Mundial 2026

25 de junio 2026 · 07:00hs
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Los Palmeras están en la lista de canciones elegidas por la Selección Argentina

Los Palmeras están en la lista de canciones elegidas por la Selección Argentina

En pleno Mundial 2026, la selección argentina no solo da que hablar por sus resultados. Tras disputar sus dos primeros partidos con goleadas, el equipo de Lionel Scaloni también llamó la atención por un curioso detalle que se repitió después de cada gol.

En el debut, Lionel Messi metió tres goles y volvió a convertir dos veces en el segundo encuentro. Más allá de los festejos y los gritos que bajaron desde las tribunas, hubo un hecho que despertó la curiosidad de los hinchas: luego de cada gol, una canción bien nacional sonó por los parlantes de los estadios de Estados Unidos.

La particularidad tiene una explicación. Para estas Copa del Mundo, la FIFA decidió que cada selección pudiera elegir cinco canciones para celebrar sus goles.

En ese contexto, la selección argentina eligió una lista con fuerte impronta popular y bien cumbiera. Y, como era de esperarse, entre las canciones elegidas aparece una de las bandas más emblemáticas de la música santafesina: Los Palmeras.

>> Leer más: Fifa presentó las 18 canciones oficiales que musicalizarán el Mundial 2026

Los cinco temas que eligió la Selección Argentina

En el primer partido, ante Argelia, los hinchas pudieron escuchar por los parlantes del estadio “Matador”, de Onda Sabanera. Sin embargo, ese no es el único tema elegido por la Albiceleste. La elección combina clásicos de cancha, canciones vinculadas a la Selección y referentes históricos de la cumbia latinoamericana.

  • “Matador”, de Onda Sabanera.
  • “Pa la selección”, de La T y La M.
  • “La cumbia de los trapos”, de Yerba Brava.
  • “La danza de los mirlos”, de Los Mirlos.
  • “Cumbia sobre el mar”, de Los Palmeras.

>> Leer más:¿Otro "Waka Waka"?: Shakira hará otra vez la canción oficial del mundial

La canción de Cacho Deicas para el Mundial

Cabe remarcar que hace tan solo días el exvocalista de Los Palmeras lanzó una canción dedicada al Mundial.

Cacho Deicas, el lunes estrenó “Cumbia sobre el Mundial”, una adaptación futbolera de “Cumbia sobre el mar".

La letra por supuesto evoca la épica de la selección argentina y el hecho de llegar a una nueva Copa del Mundo siendo los campeones defensores. También subraya la figura de Lionel Messi, dueño de "la zurda sagrada". El estribillo repite con alegría pegadiza "porque soy el campeón, porque soy de Argentina".

Por su parte, Los Palmeras no se quedaron atrás. Poco después del comienzo del Mundial, lanzaron "Bombón argentino", una versión del clásico "Bombón asesino", una de las melodías más famosas y efectivas de la banda.

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