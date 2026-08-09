El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

La Ciudad Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece

Por Azul Martínez Lo Re La Ciudad Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Por Matías Petisce La Ciudad San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

Economía "Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

La Ciudad Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley

La Ciudad El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa

Policiales Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Policiales Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón

Política Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Política Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella

Por Gonzalo Santamaría La Ciudad Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Política El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Policiales Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

La Ciudad Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

La Ciudad San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Policiales Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Policiales Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Policiales Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

La Ciudad El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela