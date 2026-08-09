El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

El tiempo se presentará estable este domingo 9 de agosto en Rosario, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con el cielo despejado y buenas condiciones meteorológicas durante las primeras horas del día.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 16 grados sobre el mediodía.
El tiempo se presentará estable este domingo 9 de agosto en Rosario, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con el cielo despejado y buenas condiciones meteorológicas durante las primeras horas del día.
La temperatura máxima prevista para el día es de 16 grados, sobre el mediodía.
Durante la tarde se espera un cambio en las condiciones del cielo, con presencia de algo de nubosidad. Sin embargo, el pronóstico no anticipa precipitaciones y las condiciones generales se mantendrán estables.
Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse despejado, por lo que el cierre de la jornada estará acompañado nuevamente por buenas condiciones meteorológicas en la ciudad.
De todos modos, el domingo se perfila como una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico, con cielo despejado durante la mañana que permitirá disfrutar de parques y espacios al aire libre.
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