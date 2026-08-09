La Capital | La Ciudad | clima

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 16 grados sobre el mediodía.

9 de agosto 2026 · 08:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

Héctor Rio / La Capital

El tiempo se presentará estable este domingo 9 de agosto en Rosario, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con el cielo despejado y buenas condiciones meteorológicas durante las primeras horas del día.

La temperatura máxima prevista para el día es de 16 grados, sobre el mediodía.

Durante la tarde se espera un cambio en las condiciones del cielo, con presencia de algo de nubosidad. Sin embargo, el pronóstico no anticipa precipitaciones y las condiciones generales se mantendrán estables.

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse despejado, por lo que el cierre de la jornada estará acompañado nuevamente por buenas condiciones meteorológicas en la ciudad.

De todos modos, el domingo se perfila como una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico, con cielo despejado durante la mañana que permitirá disfrutar de parques y espacios al aire libre.

Noticias relacionadas
Fernando desplegó una enorme bandera argentina de 21 metros de ancho por 31 metros de largo en apenas 7 minutos,

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

el nino: como preparar las viviendas para que las tormentas no se conviertan en un problema

El Niño: cómo preparar las viviendas para que las tormentas no se conviertan en un problema

Incendio en zona noroeste. El siniestro se declaró este sábado alrededor de las 15. No hubo heridos

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste

Maximiliano Pullaro despidió a Jorge Messi a través de las redes sociales.

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lo último

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

Son amigos y crearon una plataforma que conecta clientes con un chef a domicilio

Son amigos y crearon una plataforma que conecta clientes con un chef a domicilio

Martín Rechimuzzi: La risa ofrece la posibilidad de otro sentido posible

Martín Rechimuzzi: "La risa ofrece la posibilidad de otro sentido posible"

El amor de Lionel Messi por su padre en la primera entrevista en La Capital

Hace casi 26 años, Leo respondió un cuestionario de este medio. En su primera respuesta se acordó de su papá, que siempre lo acompañó en su carrera

El amor de Lionel Messi por su padre en la primera entrevista en La Capital
Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes
La Ciudad

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

La ley de tierras hizo brotar una oposición incómoda y sin dueño

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La ley de tierras hizo brotar una oposición incómoda y sin dueño

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío
Agro

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol
La ciudad

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel cerró por duelo: "Abrazo gigante, jefe"

Ovación
El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica
Ovacion

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Regional del Litoral de rugby: penal agónico y festejo académico en el barrio Las Delicias

Policiales
Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro
Policiales

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

La Ciudad
El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol
La ciudad

El clima en Rosario: un domingo con cielo despejado y con algo de sol

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

El Niño: cómo preparar las viviendas para que las tormentas no se conviertan en un problema

El Niño: cómo preparar las viviendas para que las tormentas no se conviertan en un problema

Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece
La Ciudad

Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir paz, pan y trabajo

Por Matías Petisce
La Ciudad

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo
Economía

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley
La Ciudad

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas
Policiales

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón
Policiales

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón

Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
Política

Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella
Política

Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video se haga viral por lo bueno
Política

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad
La Ciudad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas
Policiales

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela
La Ciudad

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama