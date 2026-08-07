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Una invasión de estorninos en Rafaela expone un fenómeno que puede llegar a Rosario

El ave que llegó al país hace casi 50 años tiene un crecimiento sostenido de su población y "no va a pasar mucho tiempo" hasta que genere complicaciones en Rosario

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

7 de agosto 2026 · 20:52hs
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Rafaela se vio invadida por estorninos

Foto: Gentileza de Pablo Capovilla

Rafaela se vio invadida por estorninos, una especie que tiene fuerte presencia en Rosario

Redes sobre los árboles y un ecoláser, son algunas de las alternativas que encontraron en Rafaela para mitigar la invasión de aves, particularmente de estorninos, una especie que se instaló en el Litoral y causa problema. En Rosario, el estornino puede ser visto, comienza a crecer su población y, sobre todo en verano, puede generar conflictos en la vida cotidiana.

El estornino es un ave autóctona de Euroasia y el norte de África muy atractiva. De un negro intenso, su pico y patas se tornan amarillas en verano, mientras que en invierno cambian de pelaje y combinan su color oscuro con reflejos blancos. Son reconocidos fácilmente por los conocedores de aves y suelen vocalizar mucho, además tienen la capacidad de imitar la vocalización de otras aves, los que los convierte en una especie extraordinaria.

Al ser codiciados, fueron ingresados a Argentina y el resto del mundo como mascotas. Hace casi 50 años se vieron las primeras jaulas con estorninos en Buenos Aires. Sobre finales de la década de 1980, esta ave era una más en plazas y parques de la Capital Federal y con el tiempo emigraron hacia el norte en busca de condiciones climáticas más beneficiosas para su reproducción.

>> Leer más: Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

En las últimas semanas, la ciudad de Rafaela se vio "invadida" por estas aves. Cables desbordados por estorninos y árboles sobrepoblados era la imagen, abajo el excremento condiciona la vida de los vecinos. "En Rosario y la zona todavía no es preocupación, pero no va a pasar mucho tiempo", señaló Pablo Cantador, fotógrafo de naturaleza y activista socioambiental, a La Capital.

Estorninos en Rosario

Los primeros estorninos en Rosario se pudieron ver a principio del Siglo XXI, aunque especialistas en avistaje de aves indicaron que sus primeras identificaciones pueden coincidir con el crecimiento de personas dedicadas a esta práctica.

Cesar Giarduz, director de Paraná Birding, sostuvo ante La Capital que los primeros estorninos avistados en Rosario y la zona se dieron entre 2000 y 2005. Mientras que Cantador recordó una publicación realizada en Facebook en 2014 donde exponía el crecimiento de estas aves. Ambos coincidieron que con el tiempo, las bandadas de estorninos en Rosario pasaron de cuatro a cinco a más de 100.

"Se adaptó muy bien y lo único que hacen es reproducirse", aseguró Cantador como uno de los motivos de su expansión sobre la ciudad. Según pudo averiguar La Capital, la Municipalidad de Rosario recibió reclamos por la presencia de estas aves "invasoras", pero que ya son parte de la fauna de la ciudad y las islas del Paraná.

El principal problema del crecimiento discrecional de estas aves es el excremento que suelen producir, similar a de las palomas, y la posibilidad de trasmitir enfermedades, como cualquier otro animal, pero potenciado por su cantidad. De todas formas, aún siguen lejos de ser una población similar a las palomas domesticas que dominan los cielos de Rosario.

Avanza el estornino

Es un animal de un tamaño similar a un tordo o paloma torcaza, según sus condiciones de crecimiento. Es omnívoro, es decir que se alimenta de semillas, frutos, plantas e insectos. "De cualquier cosa", resumió Cantador. Si bien tiene un origen en un clima cálido se supo adaptar y en Argentina perduró en el tiempo. "Su crecimiento es descontrolado", sentenció Giarduz.

>> Leer más: Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Pero por sobre todas las características, los especialistas marcan que el estornino es un ave con facilidad para reproducirse y "agresiva con otras aves", dijo Giarduz.

El estornino anida en huecos por lo que es muy común verlos en árboles o edificios en construcción. Y no es extraño verlo disputar "terreno" con horneros o pájaros carpinteros, que a pesar de tener un tamaño menor combate y gana ante estas especies. De todas formas, en la zona de Rosario y el bajo Paraná no presentan un problema para el resto de las aves, que todavía encuentra formas de alimentarse y reproducirse, en el norte de Santa Fe y el país, el incremento de estorninos puede presentar un problema para las especies con una población en retroceso.

La población de estorninos causa estragos en Rafaela y tarde o temprano pondrá en aprietos a Rosario. "Ya es tarde. Si no se controló en su momento cuando llegaron al país, ahora es difícil", remarcó Cantador, que aclaró que Argentina está lejos de tener problemas como Estados Unidos, donde las bandadas de estas aves superan los mil estorninos.

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