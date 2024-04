Boxeo: la rosarina Victoria Bustos se quedó sin el título argentino pero no se rinde

"Me costó mucho dar la categoría, que son los 58,967 kilos. No me sentí cómoda. No me favorece para nada. Ya desde el tercer round me sentí totalmente débil", manifestó Bustos

image (13).png Victoria Bustos lleva una década y media en el boxeo. Conquistó dos títulos mundiales. Francisco Guillen / La Capital

"Ya había pensado en dejar el título argentino vacante porque en las últimas peleas me costó bastante recuperar el peso al día siguiente. Creo que lo mejor será pelear en mi categoría, que son los 61 kilos (ligero), o los 63,500 como siempre peleé", añadió.

"Igual no es para desmerecer a mi rival ni mucho menos. Felicito a Soledad, que le sienta muy bien esa categoría. Es en la que siempre peleó", agregó.

La idea del retiro

Con una extensa trayectoria, la rosarina consideró que no le falta tanto para colgar los guantes. "Ya no me queda mucho para el retiro. Es algo que ya está tomado. Las últimas peleas queremos estar bien y cómodos", explicó sobre la decisión de subir de categoría.

"Hace más de 15 años que hago este deporte y me sorprendió muchísimo todo lo que hemos podido ganar a lo largo de los años. Soy una agradecida, a la gente que me acompaña, a mi familia, a mi promotor Osvaldo Rivero y a mi equipo. Lamentablemente, todo el trabajo que realizamos no se reflejó en la pelea. Pero soy una agradecida y no tengo nada para reprochar", manifestó.