En siete partidos, Bidoglio venía invicto y después del partido de anoche aún mantiene esa condición, pero ayer ganar ante San Martín de San Juan era imprescindible. "Sin lugar a dudas este triunfo va a ser un impulso anímico como lo fue ese empate en el último minuto en el partido pasado. Me voy contento con la actitud del equipo, porque siempre estuvo bien posicionado y quiso buscar siempre el partido. Notamos que por momentos seguimos apurados a la hora de definir y también vimos algunas cuestiones para seguir mejorando, pero me voy muy contento con el rendimiento individual de muchos jugadores", confesó el DT Héctor Bidoglio tras el triunfo, el primero en este 2019.

"Sabíamos que era un partido muy importante. Dije que no era una final porque no quería presionar a los jugadores pero sabíamos, todos los jugadores eran conscientes y el cuerpo técnico también, de la importancia que tenía este partido. Estos tres puntos eran importantísimos para seguir con este presente y para lo que viene en el futuro. Me parece que esto va a dar mucha tranquilidad para seguir trabajando y potencia un poco el convencimiento de los jugadores hacia lo que nosotros mismos le presentamos. Tenemos que seguir mirando hacia adelante porque lo que viene es muy difícil", prosiguió el entrenador.

Al ser consultado acerca de qué sentía con respecto a los jugadores de inferiores que estaban dando sus primeros pasos en primera, Bidoglio destacó que "es una doble satisfacción: es su alegría y la mía, porque vengo hablando con los chicos de este momento desde hace un tiempo y éramos conscientes de que a lo mejor no se podía dar. Y se da la casualidad o el momento, no sé cómo llamarlo, que tanto ellos como yo estemos en este lugar y que ellos lo hagan de la manera en que lo están haciendo. Es una satisfacción, no solamente mía por haberlos tenido, sino por todo el staff de técnicos de divisiones inferiores, porque estos jugadores han pasado por muchos técnicos a los cuales quiero saludar y felicitar porque han hecho un gran trabajo y todos han aportado su granito de arena", concluyó.

Conforme con el juego colectivo

"Desde el juego soy muy exigente. Creo que estamos tratando bien la pelota, teniendo un buen funcionamiento en nuestro campo y pasamos muy bien al campo rival, pero ahí es donde todavía tenemos que mejorar. Al equipo, por momentos, lo sigo viendo apurado. Obviamente que me gusta el fútbol directo, pero en los momentos justos y adecuados. Son cosas que hay que seguir trabajando pero hoy me voy conforme con el juego colectivo. El grupo ganó este partido como consecuencia de un funcionamiento fruto del trabajo", destacó el DT al referirse al juego del equipo.