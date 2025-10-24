La Capital | Ovación | Newell's

Bernardi emocionado: "La lealtad y el amor por Newell's me hacen estar acá, aunque me digan loco"

El DT de Newell's habló este viernes en Bella Vista. "Ahora es todo corazón", dijo Bernardi y agradeció el gran respaldo de los referentes históricos del club

24 de octubre 2025 · 14:15hs
Lucas Bernardi dirigió el miércoles su primer entrenamiento en la primera de Newell's.

Lucas Bernardi, recientemente designado entrenador de Newell's para afrontar las últimas tres fechas del Clausura en las que el equipo se jugará la permanencia, ofreció una rueda de prensa este viernes al mediodía en el predio de Bella Vista. "La lealtad y el amor que tengo por el club me hace estar acá", enfatizó el actual DT rojinegro en esta dura coyuntura.

"Estoy muy feliz en mi vida, esto lo disfruto aunque me digan loco. Me apasiona", dijo Lucas muy emocionado.

Sus primeras palabras fueron: "Esto no es lo mío, no tenía nada que hacer acá, las circunstancias me pusieron en una situación linda y compleja. No había mucho para pensar, si lo hubiera hecho no había nada que hacer. La lealtad y el amor que tengo por el club me hace estar acá. Es todo corazón, si lo pensaba no tenía mucho para hacer. Necesitamos de todas las personas que sientan amor por el club porque hay que cambiar todo para dar el plus que necesitamos. Hay que cambiar el chip y la energía".

Enseguida agregó: "Me encontré con jugadores y chicos que están dispuestos a brindarse para que esto funcione. Quieren dar el máximo y un plus. Sacrificio y esfuerzo".

"No evalué puntos a sacar. La evaluación hoy es cómo estamos y qué necesitamos del contexto, que genera incertidumbre. Lo futbolístico estará la semana que viene. Hoy somos un todo y la gente está dispuesta a acompañar. Es brindarnos como lo hizo el hincha. Hay que cambiar el chip. No nos interesan los reproches. Agradezco a las personas que dieron la unidad porque necesito que este todo ordenado. Solo hay que ser hincha de Newell's y de este equipo", enfatizó.

Bernardi: "Ser hinchas de nosotros"

"La porquería política que nos rodea no nos sirve y los futbolistas deben estar tranquilos y estamos todos tirando para el mismo lado", agregó. "No hay nada más importante que ser hinchas de nosotros. Lo político no nos sirve. Los jugadores van a dar la batalla que tienen que dar", remarcó.

"Es una oportunidad que no esperaba y necesitaba. Estaba feliz donde estaba. No tengo necesidad y es circunstancial. Había que dar el presente. Me incomoda cuando hay dificultad y quiero estar. Hay que pelearla. Desde (Sebastián) Cejas, (el Indio) Faggiani, vino Maxi (Rodríguez), el Tata (Martino), (Iván) Gabrich, hay mucha gente acompañando. Cada momento histórico que vivimos fue con pertenencia", aclaró Lucas.

"Tenemos una historia"

"Somos Newell's, tenemos una historia y la tenemos que representar al club. Hay que salir de la negatividad. Los jugadores se tienen que sentir respaldados y tienen la responsabilidad de brindarnos lo máximo. Tienen que estar cómodos y tranquilos. Estamos comprometidos y va a salir bien", auguró.

"La idea es que todos aporten su granito de arena. Hay que sacarle responsabilidad a los chicos, hay que cuidarlos. Veremos cómo ajustamos el equipo y el plantel. La única bandera hoy es la de Newell's, es la única que hay que tener en la mano. Hay un legado que representar", valoró.

"Cuando llegas no encontrás buenas sensaciones, hay que construirla. Esta tratando de revertir y hay mucha gente que lo apoya", reiteró.

Habló de Ever Banega y se emocionó

"No toque el tema con Banega (tiene dos fechas de sanción), es un hombre del club y quiero que se prepare para el último partido. No recuerdo un momento como este, nos hemos ido rompiendo poco a poco", indicó.

"Estos últimos días vemos una luz de esperanza. Nadie es amigo en la derrota. Hoy necesitamos de todos. La gente está golpeada y dolida, no está a gusto, y es lo que tenemos que cambiar. No estoy acá para recibir cariño, sino para brindarme", dijo.

Y por último se emocionó hasta las lágrimas: "Necesito que la gente vea un equipo que lo represente. No hay margen de error, hay que ir para adelante. El mensaje para el hincha es que nosotros trataremos de representarlos. Agradecerles, porque lo más importante es nuestra bandera, porque no es para cualquiera, es con todos".

"Estoy muy feliz en mi vida, esto lo disfruto aunque me digan loco. Me apasiona", dijo Lucas antes de quebrar en llanto en el cierre de la conferencia.

En últimas tres fechas del torneo, Newell's recibirá a Unión en el Coloso, luego será visitante de Huracán y cerrará en el parque Independencia ante Racing.

