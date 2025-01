Bernardi DT de la reserva: ¿jugada maestra en Newell's o sólo decisión del exjugador?

La decisión del exvolante de tomar el cargo lo sacó de una posible postulación política en 2025 ya que no podrá ser candidato por un largo tiempo

"Lucas Bernardi nuevo entrenador de la reserva de Newell's" . La noticia no dejó de sorprender porque en el medio había un combo de apellidos que oficiaban de candidatos al puesto y el volante está ubicado en una posición de futuro dirigente. Al menos es lo que se vislumbraba por su idea de antaño y algunos movimientos que había dado en una de las agrupaciones opositoras a la actual dirigencia. Al exvolante se lo observaba como un potable candidato a presidente, pero esta decisión lo sacó de la carrera política. Al menos para las próximas elecciones que se llevarán a cabo a finales de 2025.

Bernardi, amado y resistido por los Leprosos, se perfilaba a partir de entonces como una posible figura de cara a las próximas elecciones en el Parque. Algo nada nuevo para él ya que siempre tuvo el pensamiento de algún día lanzarse como candidato a presidente. “Siempre lo tuve como un anhelo, pero no sé si en algún momento lo cumpliré o lo decidiré", dijo tiempo atrás en algunas entrevistas. Ahora estaba en conversaciones con la agrupación Unen, una de las opositoras a la actual gestión.

El movimiento de última hora generó cierto escozor en el ambiente político y, sobre todo, de esta agrupación que estaría respaldada por un nombre de peso en el Parque. A la vez, también despertó cierta sorpresa en algunos apellidos que figuraban como candidatos a quedarse con el puesto de entrenador de la reserva. De hecho, el propio Astore se había reunido con Ariel Zapata y Damián Manso, aunque también aparecía en escena otro peso pesado por Pablo Pérez.

Aceptó el cargo de técnico

El exmediocampista aceptó el ofrecimiento de tomar el mando de la reserva tras la salida tiempo atrás de Ricardo Lunari y de esta forma dejó de lado su idea de ser candidato en las elecciones de fin de año.

¿Fue una movida de la comisión directiva o sólo una determinación del futbolista de aceptar el puesto y resignar una potable candidatura? Sólo los protagonistas lo saben y aún no se expresaron al respecto. Pero lo cierto y concreto es que con este nuevo cargo Bernardi no podrá postularse ya que el artículo 31 del estatuto del club indica que "los empleados no podrán ser electos para ningún cargo estatutario hasta tres años después de haber cesado en su cargo rentado".

Bernardi, cabe resaltar, siempre habló de un futuro como dirigente sin detallar cuándo iba a ser el momento. Parecía que ahora había llegado el instante de decidir por las charlas y acercamiento con una agrupación. Por algo surgieron las versiones sobre una posible candidatura, pero que sólo quedaron en eso. Más aún ahora que aceptó ser el DT de la reserva.