"No podemos entrar dormidos", fue una de las reflexiones de Hernán Bernardello sobre los dos goles tempraneros que les anotó Unión el sábado, aunque también rescató que "revertir un 0-2 es importante".

"No podemos entrar a la cancha y que en tan pocos minutos nos marquen. Lo bueno es que lo pudimos empatar", declaró el capitán rojinegro sobre la igualdad en la ida de los cuartos de final.

"Tuvimos un comienzo que no fue del todo bueno. Eso es lo más recalcable a mejorar. No podemos entrar dormidos porque los equipos no te perdonan. Lo bueno es que nos pasó ahora y no en el torneo", subrayó.

"Un gol es de un penal, luego de un córner evitable. Después también sufrimos la pelota parada en el segundo gol", admitió sobre los errores que cometió Newell's en el inicio del partido.

El mediocampista destacó por otro lado que ante "un 0-2 tan temprano, el equipo demostró carácter y en ningún momento dejó de intentar".

"Para mí el equipo manejó la pelota durante casi todo el partido y jugando así tarde o temprano se llega al empate. Es importante que pudimos igualar. Queda por mejorar los errores que cometimos", sostuvo.

Bernardello señaló que durante el partido se sintió el desgaste del trabajo que vienen realizando. "Estamos en un proceso de pretemporada que es exigente. Es lógico que haya fatiga y cansancio. Pero esto (por el partido del sábado) nos sirve para ver cómo estamos. Ya nos vamos a ir soltando", aseguró.

El futbolista manifestó que los jugadores quedan al margen de todo lo referido a los refuerzos. "Nosotros nos enfocamos en entrenar y en mejorar lo que nos pide el entrenador. Después ese es un tema de él con los dirigentes. A los que vienen los recibimos de la mejor manera para que el equipo esté mejor", concluyó.

Semana con dos partidos

Newell's inicia una nueva semana de la pretemporada, con dos partidos por delante. El miércoles jugará un amistoso contra Patronato en Bella Vista y el domingo disputará contra Unión en el Coloso la revancha por los cuartos de la Copa Santa Fe.Luis Leal, con un esguince de tobillo, y Joaquín Torres, que arrastra un traumatismo lumbar, son los jugadores del plantel con los que De Felippe por el momento no podrá contar.El entrenador espera a la vez que haya incorporaciones para los puestos que solicitó.En el último contacto con la prensa aseguró que su "paciencia no es corta", para desmentir los rumores de que su futuro estaba condicionado por la llegada de refuerzos.Hasta ahora se sumaron el defensor Leandro Grimi y el atacante nacionalizado portugués José Correia, alias Zé Turbo.