Bauza: "Tengo pasaje a Quito para mañana si me quieren echar"

Ni bien terminó el partido, Edgardo Bauza fue abordado por los medios. Sin vueltas, el Patón dio su opinión del partido y del difícil momento que atraviesa el conjunto canalla.

¿Cuáles son tus primeras impresiones del partido?

El partido se dio como imaginábamos. Fue intenso, sabíamos que Lanús acá de local era un equipo que iba a plantear eso. Creo que el gol nos perjudicó porque en el segundo tiempo tuvimos que cambiar el planteo, jugamos con dos puntas, no tuvimos tanto retroceso por afuera, lo que hizo que en el segundo tiempo Lanús de contragolpe pudiese haber llegado como llegó. Lo tuvimos para empatar. Tuvimos tres o cuatro situaciones para empatar pero no se pudo y terminamos perdiendo. En líneas generales me voy conforme con la actitud que tuvo el equipo.

¿La del segundo tiempo?

La de todo el partido. El equipo planteó un partido de ida y vuelta. Lanús físicamente no nos superó y en el segundo tiempo, con los cambios que se hicieron, obviamente tuvo más posibilidades porque no defendimos con tanta gente.

El problema, lo que preocupa, es que no aparecen los resultados.

El problema mayor es que nos está costando hacer los goles. El equipo no llega por afuera ni por adentro. Cuando podamos solucionar ese problema, creemos que podemos estar mucho mejor.

¿Por qué el equipo perdió ese poder para convertir?

Hay que trabajar. Hoy tuvimos cuatro o cinco situaciones otra vez, como también nos pasó con Tigre, con River y en el clásico. Llegamos pero nos está costando convertir.

Decís que hay que trabajar, ¿qué herramientas tenés para solucionar esto?

Las que tenemos, las que vieron... Tenemos que trabajar con ellos y esperar que reviertan esta situación.

Para el martes, de lo que se vio ayer, ¿muy poco o pensás que podés repetir mucho?

¿El partido en Santa Fe?... Creo que vamos a ir con otro equipo.

¿La falta de gol es confianza o fortuna?

Un poco de todo. Creo que la confianza tiene mucho que ver, pero ya hace varios partidos que no podemos encontrar el gol y eso nos perjudica.

Sabés mejor que nadie que en el fútbol mandan los resultados. ¿Tu confianza personal sigue siendo la misma?

Eso no se termina nunca.

Teniendo en cuenta las últimas dos derrotas, ¿se valora más el punto con Newell's?

No. Nosotros vinimos a plantear un partido como para ganarlo. Se perdió y más allá de que hay muchas cosas para analizar, mañana (por hoy) vamos a estar trabajando en Arroyo Seco y veremos.

¿Charlaste con los dirigentes? ¿Hay confianza por parte de ellos también en el ciclo?

Sí, no hay ningún problema.

En las redes se empieza a dudar de tu continuidad.

¿Qué decís al respecto?

Tengo pasaje para Quito para mañana si me quieren echar... no tengo ningún problema.